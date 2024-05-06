Accessorio per friggitrice ad aria XXL+ Philips - Set 2-in-1 per cottura a vapore e frittura

Primo accessorio Airfryer per cuocere a vapore e friggere Due nuovi modi per utilizzare Airfryer

Scopri nuove possibilità in cucina con l’accessorio airfryer Philips 2 in 1 per cottura a vapore e wok. Questo innovativo accessorio per friggitrice ad aria permette di cuocere a vapore verdure, ravioli e altri ingredienti oppure di preparare gustose ricette ispirate alla cucina asiatica grazie al pratico recipiente a forma di wok. Trasforma facilmente il tuo air fryer per ottenere piatti sani, saporiti e ricchi di varietà. Lasciati ispirare da tante idee nell’app HomeID. Facile da pulire e lavabile in lavastoviglie, il kit è compatibile con gli Airfryers Philips XXL+.