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Accessorio per friggitrice ad aria XXL+ Philips - Set 2-in-1 per cottura a vapore e frittura

HD9960/00

Accessorio per friggitrice ad aria XXL+ Philips - Set 2-in-1 per cottura a vapore e frittura

47,99 €
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
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F1_HD9960_00_Stir_Fry_Pans_East_1x1_SRGB
MIP_HD9960_00_1x1_SRGB
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Primo accessorio Airfryer per cuocere a vapore e friggere

Due nuovi modi per utilizzare Airfryer

Scopri nuove possibilità in cucina con l’accessorio airfryer Philips 2 in 1 per cottura a vapore e wok. Questo innovativo accessorio per friggitrice ad aria permette di cuocere a vapore verdure, ravioli e altri ingredienti oppure di preparare gustose ricette ispirate alla cucina asiatica grazie al pratico recipiente a forma di wok. Trasforma facilmente il tuo air fryer per ottenere piatti sani, saporiti e ricchi di varietà. Lasciati ispirare da tante idee nell’app HomeID. Facile da pulire e lavabile in lavastoviglie, il kit è compatibile con gli Airfryers Philips XXL+.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID HD9960/00

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Peso e dimensioni

Lunghezza prodotto
  • 217
Larghezza prodotto
  • 216
Altezza prodotto
  • 91
Peso prodotto
  • 0,924 kg
Lunghezza confezione
  • 224
Larghezza confezione
  • 224
Altezza confezione
  • 95
Peso confezione
  • 1,25 kg

Compatibilità

Accessori inclusi (x1)
  • cottura a vapore e frittura

Specifiche generali

Materiale primario
  • acciaio inossidabile

Paese di origine

Prodotto in
  • Cina

Durata

Custodia
  • Oltre 60% di materiali riciclati

Specifiche tecniche

Numero per confezione
  • 1
Efficienza energetica
  • Nd
Prodotto con batteria
  • No

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/HD9960