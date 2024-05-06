Viva Collection Centrifuga
HR1832/00
Viva Collection Centrifuga
€ 109,99
Massimo succo. Minimo sforzo.
Tutto in un design compatto
Tutto ciò che desideri da una centrifuga – estrazione ottimale del succo, pulizia in 1 minuto – in un design compatto che dimezza l'ingombro! *. Scopri la gioia di un sano succo fatto in casa ogni giorno.
ID HR1832/00
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Paese di origine
|Prodotto in
Specifiche tecniche
|Assorbimento
|Voltaggio
|Frequenza
|Prodotto batteria
Funzionalità di sicurezza
|Arresto automatico delle lame
Peso e dimensioni
|Lunghezza prodotto
|Larghezza prodotto
|Altezza prodotto
|Peso prodotto
|Lunghezza confezione
|Larghezza confezione
|Altezza confezione
|Peso confezione
Specifiche generali
|Materiale primario
|Impostazioni predefinite
|Tipo di prodotto
|Piedini antiscivolo
|Lunghezza cavo
|Componenti lavabili in lavastoviglie
|Materiale del recipiente
|Materiale della lama
|Funzione a impulsi
|Lame rimovibili
|Garanzia
|Dichiarazione di conformità UE
Supporto, manuale e info sicurezza