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Italia Italiano (Italia)

Viva Collection Centrifuga

HR1832/00

Viva Collection Centrifuga

€ 109,99
Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer
Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer
Front Product Photo Philips Viva Collection Juicer
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer
KA_2025_HR1832_00_(APS-PIM-3)_France
Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Juicer

Massimo succo. Minimo sforzo.

Tutto in un design compatto

Tutto ciò che desideri da una centrifuga – estrazione ottimale del succo, pulizia in 1 minuto – in un design compatto che dimezza l'ingombro! *. Scopri la gioia di un sano succo fatto in casa ogni giorno.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID HR1832/00

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Paese di origine

Prodotto in
  • Cina

Specifiche tecniche

Assorbimento
  • 500W
Voltaggio
  • 220/240V
Frequenza
  • 50/60 Hz
Prodotto batteria
  • No

Funzionalità di sicurezza

Arresto automatico delle lame
  • No

Peso e dimensioni

Lunghezza prodotto
  • 230 mm
Larghezza prodotto
  • 190 mm
Altezza prodotto
  • 300 mm
Peso prodotto
  • 2037 g
Lunghezza confezione
  • 233 mm
Larghezza confezione
  • 420 mm
Altezza confezione
  • 233 mm
Peso confezione
  • 1,9 kg

Specifiche generali

Materiale primario
  • Plastica
Impostazioni predefinite
  • 0-1
Tipo di prodotto
  • Centrifuga
Piedini antiscivolo
Lunghezza cavo
  • 80 cm
Componenti lavabili in lavastoviglie
Materiale del recipiente
  • Plastica
Materiale della lama
  • Acciaio inox
Funzione a impulsi
  • nd
Lame rimovibili
  • No
Garanzia
Dichiarazione di conformità UE

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/HR1832