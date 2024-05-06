Serie 3000 Frullatore ProBlend Crush Tech. 600W, 2L
HR2291/41
Serie 3000 Frullatore ProBlend Crush Tech. 600W, 2L
Prezzo di vendita consigliato € 89,99
€ 77,99
Frullati omogenei senza grumi in 45 secondi*
Esclusivo sistema ProBlend
Progettato per frullare ogni giorno ancora più facilmente, con una potenza di 600W e le prestazioni delle lame necessarie per lavorare tutti gli ingredienti insieme e persino tritare il ghiaccio. Garantisce una consistenza omogenea con il minimo sforzo e in pochissimo tempo.
ID HR2291/41
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Paese di origine
|Prodotto in
Peso e dimensioni
|Lunghezza prodotto
|Larghezza prodotto
|Altezza prodotto
|Peso prodotto
|Lunghezza confezione
|Larghezza confezione
|Altezza confezione
|Peso confezione
Specifiche generali
|Materiale primario
|Materiale secondario
|Impostazioni predefinite
|Funzioni
|Tipo di prodotto
|Certificazioni
|Capacità del cestello
|Capacità del serbatoio dell'acqua
|Numero di dosi
|Piedini antiscivolo
|Interfaccia
|Lunghezza cavo
|Vano portacavo
|Funzione di mantenimento del caldo
|Timer
|Tecnologia
|Interruttore on/off integrato
|Termostato regolabile
|Spia di alimentazione
|Manici antiscottatura
|Componenti lavabili in lavastoviglie
|Temperatura minima
|Temperatura massima
|Indicatore del livello di capacità
|Valvola di rilascio della pressione
|Materiale del recipiente
|Materiale della lama
|Rotazioni al minuto (RPM)
|Senza BPA
|Funzione a impulsi
|Lame rimovibili
|Capacità di tritare il ghiaccio
|Capacità di frullare ingredienti caldi
|Libro di ricette
|Livello di rumorosità (standard)
|Livello di rumore (potenza)
|Livello di rumorosità (silenziosa)
|Connessione a Internet
|Compatibilità Smart Home
|Portata del Wi-Fi
|Garanzia
|Tempo di riscaldamento
|Compatibile con alimenti secchi
|Modalità autopulente
|Dichiarazione di conformità UE
Durata
|Custodia
Compatibilità
|Accessori inclusi (x1)
|Accessori (x1)
|Accessorio compatibile (non incluso)
|Accessorio compatibile (non incluso)
Specifiche tecniche
|Assorbimento
|Voltaggio
|Frequenza
|Numero per confezione
|Prodotto batteria
|Efficienza energetica
Funzionalità di sicurezza
|Certificazione di sicurezza
|Spegnimento automatico
|Indicatore della temperatura
|Arresto automatico delle lame
|Blocco accesso
Supporto, manuale e info sicurezza