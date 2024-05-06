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Serie 3000 Frullatore ProBlend Crush Tech. 600W, 2L

HR2291/41

Serie 3000 Frullatore ProBlend Crush Tech. 600W, 2L

Prezzo di vendita consigliato € 89,99
€ 77,99
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HR2191_01 Easy to clean
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HR2191_01 Performance in Situ ingredients
HR2191_01 In situ black 4x5
HR2191_01 End benefit black 16x9
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HR2191_01 Multi-speed settings
HR2191_01 MTP Technology
HR2191_01 Nutri U app black
HR2191_01 Accessory tumbler black
HR2191_01 2L Family jar
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Frullati omogenei senza grumi in 45 secondi*

Esclusivo sistema ProBlend

Progettato per frullare ogni giorno ancora più facilmente, con una potenza di 600W e le prestazioni delle lame necessarie per lavorare tutti gli ingredienti insieme e persino tritare il ghiaccio. Garantisce una consistenza omogenea con il minimo sforzo e in pochissimo tempo.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID HR2291/41

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Paese di origine

Prodotto in
  • Indonesia

Peso e dimensioni

Lunghezza prodotto
  • 19,2
Larghezza prodotto
  • 16,8
Altezza prodotto
  • 38,4
Peso prodotto
  • 2,96
Lunghezza confezione
  • 22
Larghezza confezione
  • 28,3
Altezza confezione
  • 40,1
Peso confezione
  • 4,073

Specifiche generali

Materiale primario
  • Plastica
Materiale secondario
  • Metallo
Impostazioni predefinite
  • No
Funzioni
  • frullare
Tipo di prodotto
  • Frullatore
Certificazioni
  • ND
Capacità del cestello
  • ND
Capacità del serbatoio dell'acqua
  • ND
Numero di dosi
  • 5
Piedini antiscivolo
Interfaccia
  • Manopola rotante
Lunghezza cavo
  • 0,85
Vano portacavo
Funzione di mantenimento del caldo
  • ND
Timer
  • ND
Tecnologia
  • Sistema ProBlend
Interruttore on/off integrato
Termostato regolabile
  • No
Spia di alimentazione
  • No
Manici antiscottatura
  • No
Componenti lavabili in lavastoviglie
Temperatura minima
  • ND
Temperatura massima
  • ND
Indicatore del livello di capacità
Valvola di rilascio della pressione
  • ND
Materiale del recipiente
  • In vetro
Materiale della lama
  • Acciaio inossidabile
Rotazioni al minuto (RPM)
  • 20000
Senza BPA
Funzione a impulsi
Lame rimovibili
Capacità di tritare il ghiaccio
Capacità di frullare ingredienti caldi
Libro di ricette
  • No
Livello di rumorosità (standard)
  • LC = 86 dB(A)
Livello di rumore (potenza)
  • ND
Livello di rumorosità (silenziosa)
  • ND
Connessione a Internet
  • ND
Compatibilità Smart Home
  • ND
Portata del Wi-Fi
  • ND
Garanzia
  • 2
Tempo di riscaldamento
  • ND
Compatibile con alimenti secchi
  • ND
Modalità autopulente
  • ND
Dichiarazione di conformità UE

Durata

Custodia
  • > 75% materiali riciclati

Compatibilità

Accessori inclusi (x1)
  • Bicchiere
Accessori (x1)
  • Tagliando di garanzia
Accessorio compatibile (non incluso)
  • DFU
Accessorio compatibile (non incluso)
  • Opuscolo

Specifiche tecniche

Assorbimento
  • 600W
Voltaggio
  • 230V
Frequenza
  • 50 Hz
Numero per confezione
  • 1
Prodotto batteria
  • No
Efficienza energetica
  • ND

Funzionalità di sicurezza

Certificazione di sicurezza
Spegnimento automatico
  • No
Indicatore della temperatura
  • No
Arresto automatico delle lame
  • No
Blocco accesso
  • No

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/HR2291