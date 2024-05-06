Viva Collection Robot da cucina compatto

Piatti sani e fatti in casa, possibilità illimitate Risultati ottimali con qualsiasi ingrediente

Se desideri seguire un'alimentazione salutare, il nostro robot da cucina Philips Viva Compact è ciò che fa per te. Lo abbiamo progettato proprio per chi ha una vita piena di impegni. Sarai in grado di preparare piatti fantastici anche con gli ingredienti più difficili.