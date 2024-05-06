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Viva Collection Robot da cucina compatto

HR7530/10

Viva Collection Robot da cucina compatto

€ 179,99
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
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Front Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
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Piatti sani e fatti in casa, possibilità illimitate

Risultati ottimali con qualsiasi ingrediente

Se desideri seguire un'alimentazione salutare, il nostro robot da cucina Philips Viva Compact è ciò che fa per te. Lo abbiamo progettato proprio per chi ha una vita piena di impegni. Sarai in grado di preparare piatti fantastici anche con gli ingredienti più difficili.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID HR7530/10

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Paese di origine

Prodotto in
  • Cina

Peso e dimensioni

Lunghezza prodotto
  • 21,3
Larghezza prodotto
  • 20,6
Altezza prodotto
  • 39,8
Peso prodotto
  • 2,203
Lunghezza confezione
  • 58
Larghezza confezione
  • 27
Altezza confezione
  • 29,5
Peso confezione
  • 4.712

Specifiche generali

Materiale primario
  • Plastica
Materiale secondario
  • Metallo
Impostazioni predefinite
  • No
Funzioni
  • Miscelare, tritare, affettare, sminuzzare, impastare, emulsionare, spremere
Tipo di prodotto
  • Robot da cucina
Certificazioni
  • ND
Capacità del cestello
  • ND
Capacità del serbatoio dell'acqua
  • ND
Numero di dosi
  • 6
Piedini antiscivolo
Interfaccia
  • Manopola rotante
Lunghezza cavo
  • 1
Vano portacavo
Funzione di mantenimento del caldo
  • ND
Timer
  • ND
Tecnologia di cottura
  • Tecnologia PowerChop
Interruttore on/off integrato
Termostato regolabile
  • ND
Spia di alimentazione
  • ND
Manici antiscottatura
  • ND
Componenti lavabili in lavastoviglie
Temperatura minima
  • ND
Temperatura massima
  • ND
Indicatore del livello di capacità
Valvola di rilascio della pressione
  • ND
Materiale del recipiente
  • SAN
Materiale della lama
  • Acciaio inossidabile
Rotazioni al minuto (RPM)
  • 19000
Senza BPA
Funzione Pulse
Lame rimovibili
Capacità di tritare il ghiaccio
Capacità di frullare ingredienti caldi
  • No
Libro di ricette
  • No
Livello di rumorosità (standard)
  • LC = 87 dB(A)
Livello di rumore (potenza)
  • ND
Livello di rumorosità (silenziosa)
  • ND
Connessione a Internet
  • ND
Compatibilità Smart Home
  • ND
Portata del Wi-Fi
  • ND
Garanzia
  • 2
Tempo di riscaldamento
  • ND
Compatibile con alimenti secchi
  • ND
Modalità autopulente
  • ND
Dichiarazione di conformità UE

Durata

Custodia
  • > 75% di contenuti riciclati

Compatibilità

Accessori inclusi (x1)
  • Disco doppio, accessorio per emulsionare, vaso
Accessori inclusi (x2)
  • Gruppo lame a S, accessorio per impastare, accessorio per patatine fritte
Accessori inclusi (x3)
  • Spremiagrumi, tritatutto, custodia
Accessorio compatibile (non incluso)
  • DFU, IIB
Accessorio compatibile (non incluso)
  • QSG, scheda di garanzia
Accessorio compatibile (non incluso)
  • foglio

Specifiche tecniche

Assorbimento
  • 850W
Voltaggio
  • 230 V
Frequenza
  • 50 Hz
Numero per confezione
  • 1
Prodotto batteria
  • No
Efficienza energetica
  • ND

Funzionalità di sicurezza

Certificazione di sicurezza
Spegnimento automatico
  • No
Indicatore della temperatura
  • No
Arresto automatico delle lame
Blocco di sicurezza per i bambini
  • No

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/HR7530