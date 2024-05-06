Viva Collection Robot da cucina compatto
HR7530/10
Viva Collection Robot da cucina compatto
€ 179,99
Piatti sani e fatti in casa, possibilità illimitate
Risultati ottimali con qualsiasi ingrediente
Se desideri seguire un'alimentazione salutare, il nostro robot da cucina Philips Viva Compact è ciò che fa per te. Lo abbiamo progettato proprio per chi ha una vita piena di impegni. Sarai in grado di preparare piatti fantastici anche con gli ingredienti più difficili.
ID HR7530/10
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Paese di origine
|Prodotto in
Peso e dimensioni
|Lunghezza prodotto
|Larghezza prodotto
|Altezza prodotto
|Peso prodotto
|Lunghezza confezione
|Larghezza confezione
|Altezza confezione
|Peso confezione
Specifiche generali
|Materiale primario
|Materiale secondario
|Impostazioni predefinite
|Funzioni
|Tipo di prodotto
|Certificazioni
|Capacità del cestello
|Capacità del serbatoio dell'acqua
|Numero di dosi
|Piedini antiscivolo
|Interfaccia
|Lunghezza cavo
|Vano portacavo
|Funzione di mantenimento del caldo
|Timer
|Tecnologia di cottura
|Interruttore on/off integrato
|Termostato regolabile
|Spia di alimentazione
|Manici antiscottatura
|Componenti lavabili in lavastoviglie
|Temperatura minima
|Temperatura massima
|Indicatore del livello di capacità
|Valvola di rilascio della pressione
|Materiale del recipiente
|Materiale della lama
|Rotazioni al minuto (RPM)
|Senza BPA
|Funzione Pulse
|Lame rimovibili
|Capacità di tritare il ghiaccio
|Capacità di frullare ingredienti caldi
|Libro di ricette
|Livello di rumorosità (standard)
|Livello di rumore (potenza)
|Livello di rumorosità (silenziosa)
|Connessione a Internet
|Compatibilità Smart Home
|Portata del Wi-Fi
|Garanzia
|Tempo di riscaldamento
|Compatibile con alimenti secchi
|Modalità autopulente
|Dichiarazione di conformità UE
Durata
|Custodia
Compatibilità
|Accessori inclusi (x1)
|Accessori inclusi (x2)
|Accessori inclusi (x3)
|Accessorio compatibile (non incluso)
|Accessorio compatibile (non incluso)
|Accessorio compatibile (non incluso)
Specifiche tecniche
|Assorbimento
|Voltaggio
|Frequenza
|Numero per confezione
|Prodotto batteria
|Efficienza energetica
Funzionalità di sicurezza
|Certificazione di sicurezza
|Spegnimento automatico
|Indicatore della temperatura
|Arresto automatico delle lame
|Blocco di sicurezza per i bambini
Supporto, manuale e info sicurezza