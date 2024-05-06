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Serie 2000 Umidificatore d'aria

HU2718/10

Serie 2000 Umidificatore d'aria

99,99 €
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
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Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
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Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718_10

Respira la differenza

Umidifica l'aria secca e si regola automaticamente

Riempi la tua casa di aria pulita e confortevole. La tecnologia NanoCloud umidifica senza lasciare nessuna nebbiolina bianca né superfici bagnate e garantisce fino al 99% di batteri in meno (1). I sensori intelligenti e la distribuzione uniforme dell'aria garantiscono un'umidità ideale in tutta la stanza.

undefinedSpedizione gratuita per tutti gli acquisti sopra €49
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni.
ID HU2718/10

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Specifiche generali

Tipo di prodotto
  • Umidificatore
Tecnologia
  • Umidificazione ed evaporazione
Colore
  • Nero, rame
Materiale primario
  • Plastica
Capacità del serbatoio dell'acqua
  • 2L

Paese di origine

Prodotto in
  • Cina

Prestazioni

Autonomia
  • 15 ore
Tasso di umidificazione
  • 200 ml/h
Dimensione max. della stanza
  • 32 m²

Compatibilità

Accessori inclusi (1)
  • Filtro di umidificazione
Accessori (x1)
  • Filtro di umidificazione (FY3446)

Funzionalità di sicurezza

Spegnimento automatico
Avviso serbatoio dell'acqua vuoto pieno

Efficienza energetica

Consumo energetico in stand-by
  • <0,5W
Voltaggio
  • 220-240V
Potenza massima
  • 17W

Utilizzo

Lunghezza cavo
  • 1,6 m
Modalità
  • Modalità automatica, modalità Sleep
Impostazioni di velocità
  • 3
Impostazioni di umidità
  • 40%, 50%, 60%
Timer
  • 1-9 ore
Feedback sulla qualità dell'aria
  • Numerico
Interfaccia
  • Comandi touch, numerici, LED

Manutenzione

Garanzia
  • 2 anni
Durata del filtro
  • Fino a 6 mesi

Peso e dimensioni

Altezza prodotto
  • 350 mm
Peso prodotto
  • 2,56 kg
Larghezza prodotto
  • 220 mm
Lunghezza prodotto
  • 220 mm
Lunghezza confezione
  • 280 mm
Larghezza confezione
  • 280 mm
Altezza confezione
  • 400 mm
Peso confezione
  • 3,68 kg

Specifiche tecniche

Sensore di umidità
Livello audio minimo
  • 33°dB(A)
Livello audio massimo
  • 47°dB(A)

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/HU2718