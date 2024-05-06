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Serie 2000 Umidificatore d'aria
HU2718/10
Serie 2000 Umidificatore d'aria
99,99 €
Respira la differenza
Umidifica l'aria secca e si regola automaticamente
Riempi la tua casa di aria pulita e confortevole. La tecnologia NanoCloud umidifica senza lasciare nessuna nebbiolina bianca né superfici bagnate e garantisce fino al 99% di batteri in meno (1). I sensori intelligenti e la distribuzione uniforme dell'aria garantiscono un'umidità ideale in tutta la stanza.
ID HU2718/10
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Specifiche generali
|Tipo di prodotto
|Tecnologia
|Colore
|Materiale primario
|Capacità del serbatoio dell'acqua
Paese di origine
|Prodotto in
Prestazioni
|Autonomia
|Tasso di umidificazione
|Dimensione max. della stanza
Compatibilità
|Accessori inclusi (1)
|Accessori (x1)
Funzionalità di sicurezza
|Spegnimento automatico
|Avviso serbatoio dell'acqua vuoto pieno
Efficienza energetica
|Consumo energetico in stand-by
|Voltaggio
|Potenza massima
Utilizzo
|Lunghezza cavo
|Modalità
|Impostazioni di velocità
|Impostazioni di umidità
|Timer
|Feedback sulla qualità dell'aria
|Interfaccia
Manutenzione
|Garanzia
|Durata del filtro
Peso e dimensioni
|Altezza prodotto
|Peso prodotto
|Larghezza prodotto
|Lunghezza prodotto
|Lunghezza confezione
|Larghezza confezione
|Altezza confezione
|Peso confezione
Specifiche tecniche
|Sensore di umidità
|Livello audio minimo
|Livello audio massimo
Supporto, manuale e info sicurezza