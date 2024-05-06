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Airfryer Serie 2000 da 4.2L Friggitrice ad aria

NA221/00

Airfryer Serie 2000 da 4.2L Friggitrice ad aria

Prezzo di vendita consigliato € 99,99
€ 62,99
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Scopri il piacere di cucinare piatti deliziosi con semplicità

Niente più stress con frittura ad aria, cottura al forno, griglia e altro

Croccante all'esterno, tenero all'interno. L'esclusiva tecnologia RapidAir consente di risparmiare tempo ed energia, senza compromettere il gusto. Dai un'occhiata attraverso la finestra di cottura e guarda i tuoi ingredienti preferiti trasformarsi in piatti deliziosi in meno di 15 minuti.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID NA221/00

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Paese di origine

Prodotto in
  • Cina

Specifiche tecniche

Assorbimento
  • 1500W
Voltaggio
  • 220-240V
Frequenza
  • 50-60 Hz
Numero per confezione
  • 1
Prodotto batteria
  • No

Durata

Custodia
  • >90% di materiali riciclati
Manuale
  • Carta riciclata al 100%

Specifiche generali

Materiale primario
  • Plastica
Materiale secondario
  • Metallo
Colore
  • Argento
Colore secondario
  • Nero
Capacità
  • 4,2L
Resistente al calore
Piedini antiscivolo
Coperchio trasparente
  • No
Interfaccia
  • Digitale
Lunghezza cavo
  • 0,8 m
Vano portacavo
Funzione di mantenimento del caldo
Programmi
  • 9
Interfaccia digitale Touch-Screen
  • Funzione di cottura preimpostata
Numero di cestelli
  • 1
Cestello rimovibile
Timer
Telecomando
  • No
Connessione a Internet
  • No
Tecnologia
  • Tecnologia Rapid Air
Interruttore on/off integrato
Spegnimento automatico
Termostato regolabile
  • No
Spia di alimentazione
  • No
Manici antiscottatura
Lavabile in lavastoviglie
Indicatore della temperatura
Finitura pareti fredde
Temperatura massima (°C)
  • 200 °C
Accessori (x1)
  • Set cottura su 2 livelli
Accessorio compatibile (non incluso)
  • Set cottura in forno
Accessorio compatibile (non incluso)
  • Set grill
Rivestimento antiaderente
Garanzia
  • 2
Cestello singolo o doppio
  • Cestello singolo
Connettività
  • Non connesso

Peso e dimensioni

Lunghezza prodotto
  • 27,3
Larghezza prodotto
  • 36,8
Altezza prodotto
  • 29,3
Peso prodotto
  • 3,51 kg
Dimensioni prodotto
  • 27,3 x 36,8 x 29,3 cm
Lunghezza confezione
  • 33
Larghezza confezione
  • 33
Altezza confezione
  • 32,8
Peso confezione
  • 4,52 kg
Dimensioni confezione
  • 33 x 33 x 32,8 cm

Specifiche generali

Lavabile in lavastoviglie
Componenti lavabili in lavastoviglie

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/NA221