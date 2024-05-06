Airfryer Serie 2000 da 4.2L Friggitrice ad aria
NA221/00
Airfryer Serie 2000 da 4.2L Friggitrice ad aria
Prezzo di vendita consigliato € 99,99
€ 62,99
Scopri il piacere di cucinare piatti deliziosi con semplicità
Niente più stress con frittura ad aria, cottura al forno, griglia e altro
Croccante all'esterno, tenero all'interno. L'esclusiva tecnologia RapidAir consente di risparmiare tempo ed energia, senza compromettere il gusto. Dai un'occhiata attraverso la finestra di cottura e guarda i tuoi ingredienti preferiti trasformarsi in piatti deliziosi in meno di 15 minuti.
ID NA221/00
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Paese di origine
|Prodotto in
Specifiche tecniche
|Assorbimento
|Voltaggio
|Frequenza
|Numero per confezione
|Prodotto batteria
Durata
|Custodia
|Manuale
Specifiche generali
|Materiale primario
|Materiale secondario
|Colore
|Colore secondario
|Capacità
|Resistente al calore
|Piedini antiscivolo
|Coperchio trasparente
|Interfaccia
|Lunghezza cavo
|Vano portacavo
|Funzione di mantenimento del caldo
|Programmi
|Interfaccia digitale Touch-Screen
|Numero di cestelli
|Cestello rimovibile
|Timer
|Telecomando
|Connessione a Internet
|Tecnologia
|Interruttore on/off integrato
|Spegnimento automatico
|Termostato regolabile
|Spia di alimentazione
|Manici antiscottatura
|Lavabile in lavastoviglie
|Indicatore della temperatura
|Finitura pareti fredde
|Temperatura massima (°C)
|Accessori (x1)
|Accessorio compatibile (non incluso)
|Accessorio compatibile (non incluso)
|Rivestimento antiaderente
|Garanzia
|Cestello singolo o doppio
|Connettività
Peso e dimensioni
|Lunghezza prodotto
|Larghezza prodotto
|Altezza prodotto
|Peso prodotto
|Dimensioni prodotto
|Lunghezza confezione
|Larghezza confezione
|Altezza confezione
|Peso confezione
|Dimensioni confezione
Specifiche generali
|Lavabile in lavastoviglie
|Componenti lavabili in lavastoviglie
Supporto, manuale e info sicurezza