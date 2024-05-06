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Filtro fontanella per fontanella Philips - 3 unità, per 3 mesi di utilizzo

PAW0010/01

Filtro fontanella per fontanella Philips - 3 unità, per 3 mesi di utilizzo

Prezzo di vendita consigliato 15,99 €
8,99 €
PAW0010_Filter_D3_1x1
PAW0010_Filter_D3_1x1
PAW0010_Filter_RFT_16x9
PAW0010_Filter_D1_16x9
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9.jpg
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Mantieni idratato il tuo gatto con acqua sempre fresca.

Coccole infinite.

Mantieni l'acqua sempre pulita e fresca con i filtri Philips per fontanella automatica per gatti e cani di piccola taglia. Grazie al carbone attivo e al sistema di filtrazione a 4 strati con tecnologia a scambio ionico, ogni filtro fontanella contribuisce a offrire acqua più pura per favorire una corretta idratazione del tuo animale. La confezione contiene 3 filtri, sufficienti per 3 mesi di utilizzo della tua fontanella, con sostituzione consigliata ogni 30 giorni.

undefinedSpedizione gratuita per tutti gli acquisti sopra €49
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni.
ID PAW0010/01

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Peso e dimensioni

Lunghezza prodotto
  • 148 mm
Larghezza prodotto
  • 148 mm
Altezza prodotto
  • 7 mm
Peso prodotto
  • 53 g
Lunghezza confezione
  • 15 cm
Larghezza confezione
  • 15 cm
Altezza confezione
  • 2,5 cm
Peso confezione
  • 37 g

Durata

Custodia
  • Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

Numero per confezione
  • 3 pz

Specifiche generali

Materiale primario
  • Carbone attivo, tessuto non tessuto
Funzioni
  • Filtro
Tipo di prodotto
  • Filtro
Garanzia
  • 2 anni

Paese di origine

Prodotto in
  • Cina

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/PAW0010