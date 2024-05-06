Filtro fontanella per fontanella Philips - 3 unità, per 3 mesi di utilizzo
PAW0010/01
Filtro fontanella per fontanella Philips - 3 unità, per 3 mesi di utilizzo
Mantieni idratato il tuo gatto con acqua sempre fresca.
Coccole infinite.
Mantieni l'acqua sempre pulita e fresca con i filtri Philips per fontanella automatica per gatti e cani di piccola taglia. Grazie al carbone attivo e al sistema di filtrazione a 4 strati con tecnologia a scambio ionico, ogni filtro fontanella contribuisce a offrire acqua più pura per favorire una corretta idratazione del tuo animale. La confezione contiene 3 filtri, sufficienti per 3 mesi di utilizzo della tua fontanella, con sostituzione consigliata ogni 30 giorni.
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Peso e dimensioni
|Lunghezza prodotto
|Larghezza prodotto
|Altezza prodotto
|Peso prodotto
|Lunghezza confezione
|Larghezza confezione
|Altezza confezione
|Peso confezione
Durata
|Custodia
Specifiche tecniche
|Numero per confezione
Specifiche generali
|Materiale primario
|Funzioni
|Tipo di prodotto
|Garanzia
Paese di origine
|Prodotto in
Supporto, manuale e info sicurezza