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Sacchetti anti umidità per distributore Philips - 12 unità, per un anno di utilizzo

PAW0020/01

Sacchetti anti umidità per distributore Philips - 12 unità, per un anno di utilizzo

Prezzo di vendita consigliato 8,99 €
4,49 €
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Pasti sempre per freschi per 12 mesi

Coccole infinite.

Mantieni il cibo del tuo animale sempre fresco con i Sacchetti anti umidità Philips per distributore automatico. Ogni confezione contiene 12 sacchetti, sufficienti per un anno di utilizzo se sostituiti ogni 30 giorni. Realizzati con particelle di gel di silice inodori e non corrosive, assorbono efficacemente l'umidità contribuendo a preservare la qualità e la freschezza delle crocchette. Ideali per il distributore di cibo, aiutano a proteggere gli alimenti da umidità e cattivi odori per una conservazione ottimale.

undefinedSpedizione gratuita per tutti gli acquisti sopra €49
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni.
ID PAW0020/01

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Peso e dimensioni

Lunghezza prodotto
  • 0,25 cm
Larghezza prodotto
  • 3,5 cm
Altezza prodotto
  • 6,5 cm
Peso prodotto
  • 12x3.9g
Lunghezza confezione
  • 15 cm
Larghezza confezione
  • 10 cm
Altezza confezione
  • 2,5 cm
Peso confezione
  • 26 g

Durata

Custodia
  • Carta riciclata al 100%（etichetta non inclusa）
Manuale utente
  • nd

Specifiche tecniche

Numero per confezione
  • 12 pz

Specifiche generali

Materiale primario
  • Gel di silice, tessuto non tessuto
Funzioni
  • Essiccante
Tipo di prodotto
  • Essiccante

Paese di origine

Prodotto in
  • Cina

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/PAW0020