Sacchetti anti umidità per distributore Philips - 12 unità, per un anno di utilizzo
PAW0020/01
Sacchetti anti umidità per distributore Philips - 12 unità, per un anno di utilizzo
Pasti sempre per freschi per 12 mesi
Coccole infinite.
Mantieni il cibo del tuo animale sempre fresco con i Sacchetti anti umidità Philips per distributore automatico. Ogni confezione contiene 12 sacchetti, sufficienti per un anno di utilizzo se sostituiti ogni 30 giorni. Realizzati con particelle di gel di silice inodori e non corrosive, assorbono efficacemente l'umidità contribuendo a preservare la qualità e la freschezza delle crocchette. Ideali per il distributore di cibo, aiutano a proteggere gli alimenti da umidità e cattivi odori per una conservazione ottimale.
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Peso e dimensioni
|Lunghezza prodotto
|Larghezza prodotto
|Altezza prodotto
|Peso prodotto
|Lunghezza confezione
|Larghezza confezione
|Altezza confezione
|Peso confezione
Durata
|Custodia
|Manuale utente
Specifiche tecniche
|Numero per confezione
Specifiche generali
|Materiale primario
|Funzioni
|Tipo di prodotto
Paese di origine
|Prodotto in
Supporto, manuale e info sicurezza