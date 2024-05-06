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Fontanella automatica Serie 3000 Philips - Fontanella d'acqua per gatti, 2,2 L, Nera

PAW3210/02

Fontanella automatica Serie 3000 Philips - Fontanella d'acqua per gatti, 2,2 L, Nera

Prezzo di vendita consigliato 64,99 €
59,99 €
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Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1

Mantieni idratato il tuo gatto con acqua sempre fresca.

Coccole infinite.

Mantieni il tuo gatto sempre idratato con la fontanella Philips Serie 3000. Questa fontanella automatica ricircola regolarmente l'acqua per mantenerla fresca e invitare il gatto a bere più spesso. Il sensore di movimento la attiva quando si avvicina, favorendo un'idratazione ottimale. Il sistema di filtrazione multistrato con filtro fontanella contribuisce a garantire acqua pulita e di qualità. La vaschetta ampia rispetta le vibrisse sensibili del gatto ed è facile da pulire.

undefinedSpedizione gratuita per tutti gli acquisti sopra €49
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni.
ID PAW3210/02

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Peso e dimensioni

Lunghezza prodotto
  • 191 mm
Larghezza prodotto
  • 214 mm
Altezza prodotto
  • 183 mm
Peso prodotto
  • 870 g
Lunghezza confezione
  • 200 mm
Larghezza confezione
  • 190 mm
Altezza confezione
  • 200 mm
Peso confezione
  • 263 g

Compatibilità

Accessori inclusi (1)
  • Adattatore (X1)
Accessori inclusi (2)
  • Cavo (X1)
Accessori inclusi (x3)
  • Filtro (X1)
Accessorio compatibile (non incluso)
  • QSG (X1)
Accessorio compatibile (non incluso)
  • IIB (X1)

Durata

Resistente all'acqua
  • NO
Protezione IP
  • NO
Custodia
  • Carta riciclata al 100%
Manuale utente
  • Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

Potenza
  • CC 5V/1A
Voltaggio
  • CA 100V/240V
Frequenza
  • 50 HZ/60 HZ
Numero per confezione
  • 1
Prodotto con batteria
  • NO
Efficienza energetica
  • NO

Funzionalità di sicurezza

Spegnimento automatico
Blocco accesso
  • NO

Specifiche generali

Materiale primario
  • Plastica
Funzioni
  • Fontanella d'acqua per animali domestici
Tipo di prodotto
  • Fontanella d'acqua smart per animali domestici
Certificazioni
  • CE/ROHS/REACH/CB
Capacità del serbatoio dell'acqua
  • 2,2L
Lunghezza cavo
  • 1,5 metri
Tecnologia
  • Sensore di movimento
Interruttore on/off integrato
Spia di alimentazione
Componenti lavabili in lavastoviglie
  • NO
Indicatore del livello di capacità
Senza BPA
  • NO
Connessione a Internet
  • NO
Compatibilità Smart Home
  • NO
Portata del Wi-Fi
  • NO
Garanzia
  • 2 anni
Compatibile con alimenti secchi
  • NO
Compatibile con alimenti semi-umidi
  • NO
Batteria rimovibile
  • NO
Funzionalità autopulente
  • NO
Dichiarazione di conformità UE

Paese di origine

Prodotto in
  • Cina

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/PAW3210