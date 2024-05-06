Fontanella automatica Serie 3000 Philips - Fontanella d'acqua per gatti, 2,2 L, Nera
PAW3210/02
Fontanella automatica Serie 3000 Philips - Fontanella d'acqua per gatti, 2,2 L, Nera
Mantieni idratato il tuo gatto con acqua sempre fresca.
Coccole infinite.
Mantieni il tuo gatto sempre idratato con la fontanella Philips Serie 3000. Questa fontanella automatica ricircola regolarmente l'acqua per mantenerla fresca e invitare il gatto a bere più spesso. Il sensore di movimento la attiva quando si avvicina, favorendo un'idratazione ottimale. Il sistema di filtrazione multistrato con filtro fontanella contribuisce a garantire acqua pulita e di qualità. La vaschetta ampia rispetta le vibrisse sensibili del gatto ed è facile da pulire.
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Peso e dimensioni
|Lunghezza prodotto
|Larghezza prodotto
|Altezza prodotto
|Peso prodotto
|Lunghezza confezione
|Larghezza confezione
|Altezza confezione
|Peso confezione
Compatibilità
|Accessori inclusi (1)
|Accessori inclusi (2)
|Accessori inclusi (x3)
|Accessorio compatibile (non incluso)
|Accessorio compatibile (non incluso)
Durata
|Resistente all'acqua
|Protezione IP
|Custodia
|Manuale utente
Specifiche tecniche
|Potenza
|Voltaggio
|Frequenza
|Numero per confezione
|Prodotto con batteria
|Efficienza energetica
Funzionalità di sicurezza
|Spegnimento automatico
|Blocco accesso
Specifiche generali
|Materiale primario
|Funzioni
|Tipo di prodotto
|Certificazioni
|Capacità del serbatoio dell'acqua
|Lunghezza cavo
|Tecnologia
|Interruttore on/off integrato
|Spia di alimentazione
|Componenti lavabili in lavastoviglie
|Indicatore del livello di capacità
|Senza BPA
|Connessione a Internet
|Compatibilità Smart Home
|Portata del Wi-Fi
|Garanzia
|Compatibile con alimenti secchi
|Compatibile con alimenti semi-umidi
|Batteria rimovibile
|Funzionalità autopulente
|Dichiarazione di conformità UE
Paese di origine
|Prodotto in
Supporto, manuale e info sicurezza