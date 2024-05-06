Serie 2000 Ferro generatore di vapore
PSG2000/20
Serie 2000 Ferro generatore di vapore
119,99 €
Fino al 25% di tempo in meno per la stiratura*
Meno tempo da dedicare alla stiratura, più tempo per indossare i capi e godersi il ferro generatore di vapore Serie 2000.
ID PSG2000/20
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Gestione calcare
|Anche con acqua del rubinetto
|Soluzione anticalcare
Peso e dimensioni
|Peso del ferro
|Dimensioni della confezione (L x A x P)
|Dimensioni del prodotto (L x A x P)
|Peso (confezione inclusa)
|Peso ferro + base
Semplicità d'uso
|Tempo di riscaldamento
|Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
|Nome piastra
|Lunghezza cavo di alimentazione
|Lunghezza tubo
|Spegnimento automatico
|Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
Garanzia
|Garanzia internazionale di 2 anni
Rimozione veloce delle pieghe
|Pressione
|Assorbimento
|Colpo di vapore
|Vapore continuo
|Vapore verticale
Supporto, manuale e info sicurezza