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Serie 2000 Ferro generatore di vapore

PSG2000/20

Serie 2000 Ferro generatore di vapore

119,99 €
RFT_PSG2000_2X_v2
RFT_PSG2000_2X_v2
RFT PSG2000_2X
FIM_PSG2000_2X_Combo-fast-ironing
FIM_PSG2000_2X-water-tank
PDP3 PSG2000_2X
PDP2 PSG2000_2X

Fino al 25% di tempo in meno per la stiratura*

Meno tempo da dedicare alla stiratura, più tempo per indossare i capi e godersi il ferro generatore di vapore Serie 2000.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID PSG2000/20

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Gestione calcare

Anche con acqua del rubinetto
Soluzione anticalcare
  • Smart Calc-Clean

Peso e dimensioni

Peso del ferro
  • 1,03 kg
Dimensioni della confezione (L x A x P)
  • 39.5 (L) x 23.0 (P) x 30.8 (A) cm
Dimensioni del prodotto (L x A x P)
  • 31.5 (L) x 12.0 (P) x 28.5 (A) cm
Peso (confezione inclusa)
  • 3 kg
Peso ferro + base
  • 2,3 kg

Semplicità d'uso

Tempo di riscaldamento
  • 2 minute(s)
Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
  • 1,4 nm
Nome piastra
  • Ceramica
Lunghezza cavo di alimentazione
  • 1,6 m
Lunghezza tubo
  • 1,4 m
Spegnimento automatico
Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
  • 1,4L

Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni

Rimozione veloce delle pieghe

Pressione
  • 6 bar di pressione pompa
Assorbimento
  • 2400 W
Colpo di vapore
  • 300 g
Vapore continuo
  • 130 g/min
Vapore verticale

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/PSG2000