PerfectCare Serie 7000 Ferro da stiro con caldaia

Estremamente leggero e potente Stiratura facile. Ottimi risultati.

PerfectCare Serie 7000 è progettato per garantire comfort e praticità. Ultraleggero e maneggevole, è dotato di un potente getto di vapore per offrire rapidamente risultati ottimali. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, non causerà bruciature su alcun tipo di tessuto stirabile.