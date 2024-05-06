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PerfectCare Serie 7000 Ferro da stiro con caldaia

PSG7030/20

PerfectCare Serie 7000 Ferro da stiro con caldaia

€ 279,99
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Estremamente leggero e potente

Stiratura facile. Ottimi risultati.

PerfectCare Serie 7000 è progettato per garantire comfort e praticità. Ultraleggero e maneggevole, è dotato di un potente getto di vapore per offrire rapidamente risultati ottimali. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, non causerà bruciature su alcun tipo di tessuto stirabile.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
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Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID PSG7030/20

Funzioni

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/PSG7030