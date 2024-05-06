PerfectCare Serie 7000 Ferro da stiro con caldaia
PSG7030/20
PerfectCare Serie 7000 Ferro da stiro con caldaia
€ 279,99
Estremamente leggero e potente
Stiratura facile. Ottimi risultati.
PerfectCare Serie 7000 è progettato per garantire comfort e praticità. Ultraleggero e maneggevole, è dotato di un potente getto di vapore per offrire rapidamente risultati ottimali. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, non causerà bruciature su alcun tipo di tessuto stirabile.
ID PSG7030/20
Funzioni
Supporto, manuale e info sicurezza