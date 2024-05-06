Sist. stiratura vapore vert. Serie 3000 Con StyleBoard inclinabile
STE3170/80
Sist. stiratura vapore vert. Serie 3000 Con StyleBoard inclinabile
139,99 €
Semplice rimozione delle pieghe, ogni giorno
StyleBoard inclinabile per ottenere risultati migliori
Rimuovi le pieghe dai tuoi abiti in meno tempo con il sistema di stiratura a vapore verticale Philips Serie 3000 grazie all'asse integrato e all'ampio sistema di stiratura a vapore a punta. Mantieni il tuo guardaroba libero da germi* e aggiungi fragranze profumate con l'infusore MyEssence.
ID STE3170/80
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Sostenibilità
|Tubo senza PVC
|Confezione
|Manuale utente
Design
|Colore
Specifiche generali
|Tipo di prodotto
|Tempo di riscaldamento
|Materiale della piastra
|Gestione calcare
|Serbatoio dell'acqua estraibile
|Anche con acqua del rubinetto
|Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
|Apertura di riempimento extra large
|Livello di vapore variabile
|Stiratura a vapore in verticale
|Presa di alimentazione integrata
|Tubo flessibile per vapore in silicone
|Garanzia
Peso e dimensioni
|Dimensioni del prodotto (L x A x P)
|Lunghezza cavo di alimentazione
|Lunghezza del cavo
|Dimensioni dell'asta estese
|Dimensioni del tappetino termoresistente
|Dimensioni asse (L x A x P)
|Dimensioni coperchio (L x A x P)
|Superficie di stiratura
|Spessore dello strato di schiuma
|Peso della bocchetta del sistema di stiratura a vapore
|Peso dell'asse da stiro
|Peso prodotto
|Peso totale con confezione
Accessori
|StyleBoard
|Rivestimento asse da stiro - strato superiore
|Supporto bocchetta del sistema a vapore Easy
|Asta/e regolabile/i
|Cappuccio per fragranze MyEssence
|Spazzolino
|Guanto
Specifiche tecniche
|Assorbimento
|Pronto per l'uso
|Frequenza di vapore continuo
|Voltaggio
Sicurezza
|Spegnimento automatico
|Sicuro su tutti i tessuti stirabili
Supporto, manuale e info sicurezza