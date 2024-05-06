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Sist. stiratura vapore vert. Serie 3000 Con StyleBoard inclinabile

STE3170/80

Sist. stiratura vapore vert. Serie 3000 Con StyleBoard inclinabile

139,99 €
STE3170 00 RFT RGB
STE3170 00 RFT RGB
STE3170 00 APS1 RGB
STE3170_00_APS3
STE3170_00_D5_RGB.tif
STE3170_00_PUP3
STE3170_00_PUP2
STE3170_00_PUP4_RGB

Semplice rimozione delle pieghe, ogni giorno

StyleBoard inclinabile per ottenere risultati migliori

Rimuovi le pieghe dai tuoi abiti in meno tempo con il sistema di stiratura a vapore verticale Philips Serie 3000 grazie all'asse integrato e all'ampio sistema di stiratura a vapore a punta. Mantieni il tuo guardaroba libero da germi* e aggiungi fragranze profumate con l'infusore MyEssence.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID STE3170/80

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Sostenibilità

Tubo senza PVC
Confezione
  • 100% riciclabile
Manuale utente
  • Carta riciclata al 85%

Design

Colore
  • Nero

Specifiche generali

Tipo di prodotto
  • Sistema di stiratura a vapore verticale
Tempo di riscaldamento
  • <1 minuto
Materiale della piastra
  • Metallo
Gestione calcare
  • Rimozione del calcare e pulizia - Easy Rinse
Serbatoio dell'acqua estraibile
Anche con acqua del rubinetto
Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
  • 2L
Apertura di riempimento extra large
Livello di vapore variabile
  • 3 impostazioni
Stiratura a vapore in verticale
Presa di alimentazione integrata
Tubo flessibile per vapore in silicone
Garanzia
  • Garanzia internazionale di 2 anni

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x A x P)
  • 32 x 172 x 31 cm
Lunghezza cavo di alimentazione
  • 1,8 m
Lunghezza del cavo
  • 1,33 m
Dimensioni dell'asta estese
  • 101 cm
Dimensioni del tappetino termoresistente
  • 32,7 x 60,8 cm
Dimensioni asse (L x A x P)
  • 32 x 5 x 60 cm
Dimensioni coperchio (L x A x P)
  • 33 x 5 x 61 cm
Superficie di stiratura
  • 60 cm
Spessore dello strato di schiuma
  • 5 mm
Peso della bocchetta del sistema di stiratura a vapore
  • 0,43 kg
Peso dell'asse da stiro
  • 0,6781 kg
Peso prodotto
  • 4,23 kg
Peso totale con confezione
  • 2,33 kg

Accessori

StyleBoard
  • Verticale e inclinabile
Rivestimento asse da stiro - strato superiore
  • Cotone al 100%
Supporto bocchetta del sistema a vapore Easy
Asta/e regolabile/i
Cappuccio per fragranze MyEssence
Spazzolino
Guanto

Specifiche tecniche

Assorbimento
  • 2000W
Pronto per l'uso
  • <1 minuto
Frequenza di vapore continuo
  • 40 g/min
Voltaggio
  • 220-240V

Sicurezza

Spegnimento automatico
Sicuro su tutti i tessuti stirabili
  • Anche sui capi delicati in seta

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/STE3170