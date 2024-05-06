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Serie 3000 Sistema di stiratura a vapore portatile Sistema di stiratura a vapore portatile

STH3000/20

Serie 3000 Sistema di stiratura a vapore portatile Sistema di stiratura a vapore portatile

€ 41,99
Standard Product Photo Philips 3000 Series Handheld Steamer
Standard Product Photo Philips 3000 Series Handheld Steamer
STH3000_20_Fold_APS_RGB
STH3000_PowerfulSteam_fullframe
STH3000_PIS2_daypack_fullframe
STH3000_watertank_16x9
STH3000_30sHeatUp_fullframe
STH3000_NoBurns_fullframe

Soluzione compatta e pieghevole

Facile rimozione delle pieghe a casa e in viaggio

Il nostro sistema di stiratura a vapore portatile Serie 3000 è leggero, compatto e pieghevole, progettato per essere utilizzato e riposto facilmente e garantire outfit sempre perfetti ovunque tu sia. È il compagno ideale per ritocchi veloci e facili a casa o in viaggio.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID STH3000/20

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Sostenibilità

Confezione
  • Carta riciclata al 100%

Design

Colore
  • Blu Reno

Paese di origine

Fabbricato in
  • Cina

Specifiche generali

Tipo di prodotto
  • Sistema di stiratura a vapore portatile
Tempo di riscaldamento
  • 30 secondi
Pieghevole
Spia di indicazione
Piastra a vapore
  • Plastica
Serbatoio dell'acqua estraibile
Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
  • 100 ml
Livello di vapore variabile
  • 1 impostazione
Stiratura a vapore in verticale
Garanzia
  • 2 anni
Protezione anti-bruciatura
Protezione dalle bruciature garantita

Paese di origine

Prodotto in
  • Cina

Gestione del calcare

Soluzione anticalcare
  • N/A

Assistenza

2 anni di garanzia

Funzioni utili

Lunghezza cavo
  • 2 m
Serbatoio dell'acqua estraibile
Pieghevole
Pronto per l'uso
  • Spia luminosa
Serbatoio dell'acqua
  • 100 ml
Spia luminosa del vapore
Interruttore accensione/spegnimento

Peso e dimensioni

Lunghezza prodotto
  • 20,5 cm
Larghezza prodotto
  • 9,5 cm
Altezza prodotto
  • 17 cm
Peso prodotto
  • 630 g
Lunghezza confezione
  • 22 cm
Profondità della confezione
  • 10 cm
Altezza confezione
  • 12 cm
Peso della confezione
  • 761 g

Accessori

Astuccio
  • N/A

Specifiche tecniche

Assorbimento
  • 1000W
Frequenza di vapore continuo
  • 20 g/min
Frequenza
  • 50-60 Hz
Voltaggio
  • 220V

Specifiche generali

Frequenza di vapore continuo
  • 20 g/min

Risultati di qualità

Piastra a vapore
  • Plastica

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Stiratura a vapore in verticale

Sicurezza

Interruttore on/off

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/STH3000

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