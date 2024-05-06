Serie 3000 Sistema di stiratura a vapore portatile Sistema di stiratura a vapore portatile
STH3000/20
Serie 3000 Sistema di stiratura a vapore portatile Sistema di stiratura a vapore portatile
Soluzione compatta e pieghevole
Facile rimozione delle pieghe a casa e in viaggio
Il nostro sistema di stiratura a vapore portatile Serie 3000 è leggero, compatto e pieghevole, progettato per essere utilizzato e riposto facilmente e garantire outfit sempre perfetti ovunque tu sia. È il compagno ideale per ritocchi veloci e facili a casa o in viaggio.
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Sostenibilità
|Confezione
Design
|Colore
Paese di origine
|Fabbricato in
Specifiche generali
|Tipo di prodotto
|Tempo di riscaldamento
|Pieghevole
|Spia di indicazione
|Piastra a vapore
|Serbatoio dell'acqua estraibile
|Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
|Livello di vapore variabile
|Stiratura a vapore in verticale
|Garanzia
|Protezione anti-bruciatura
|Protezione dalle bruciature garantita
Paese di origine
|Prodotto in
Gestione del calcare
|Soluzione anticalcare
Assistenza
|2 anni di garanzia
Funzioni utili
|Lunghezza cavo
|Serbatoio dell'acqua estraibile
|Pieghevole
|Pronto per l'uso
|Serbatoio dell'acqua
|Spia luminosa del vapore
|Interruttore accensione/spegnimento
Peso e dimensioni
|Lunghezza prodotto
|Larghezza prodotto
|Altezza prodotto
|Peso prodotto
|Lunghezza confezione
|Profondità della confezione
|Altezza confezione
|Peso della confezione
Accessori
|Astuccio
Specifiche tecniche
|Assorbimento
|Frequenza di vapore continuo
|Frequenza
|Voltaggio
Specifiche generali
|Frequenza di vapore continuo
Risultati di qualità
|Piastra a vapore
Rimozione veloce ed efficace delle pieghe
|Stiratura a vapore in verticale
Sicurezza
|Interruttore on/off
Supporto, manuale e info sicurezza
Airfryer Serie 3000 da 6,2L Sistema di stiratura a vapore portatile
STH3010_30
- Potenza: 1000W
- Sicuro su tutti i tessuti stirabili
- Compatto e pieghevole
Serie 3000 Sistema di stiratura a vapore portatile Sistema di stiratura a vapore portatile
STH3010_70
- Potenza: 1000W
- Sicuro su tutti i tessuti stirabili
- Compatto e pieghevole
Serie 3000 Sistema di stiratura a vapore portatile Sistema di stiratura a vapore portatile
STH3020_10
- Potenza: 1000W
- Sicuro su tutti i tessuti stirabili
- Compatto e pieghevole
Airfryer Serie 3000 da 6,2L Sistema di stiratura a vapore portatile
STH3020_70
- Potenza: 1000W
- Sicuro su tutti i tessuti stirabili
- Compatto e pieghevole