Serie 3000 Sistema di stiratura a vapore portatile Sistema di stiratura a vapore portatile

Soluzione compatta e pieghevole Facile rimozione delle pieghe a casa e in viaggio

Il nostro sistema di stiratura a vapore portatile Serie 3000 è leggero, compatto e pieghevole, progettato per essere utilizzato e riposto facilmente e garantire outfit sempre perfetti ovunque tu sia. È il compagno ideale per ritocchi veloci e facili a casa o in viaggio.