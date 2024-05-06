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Serie 5000 Sistema di stiratura a vapore portatile

STH5030/80

Serie 5000 Sistema di stiratura a vapore portatile

€ 74,99
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Il futuro della moda: il vapore incontra lo stile

Rendi impeccabile il tuo guardaroba con Philips

Hai scelto il tuo outfit, ma non hai tempo per stirare. Non preoccuparti, abbiamo la soluzione! Dimentica i ferri da stiro ingombranti e adotta il sistema di stiratura a vapore portatile Philips 5000. È pronto per l'uso in 35 secondi ed è un piacere usarlo. Garanzia anti-bruciatura e un tocco alla moda ineccepibile!

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID STH5030/80

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Sostenibilità

Confezione
  • Carta riciclata al 100%
Prodotto
  • Realizzato per il 50% con plastica riciclata

Design

Colore
  • Grigio scuro

Paese di origine

Fabbricato in
  • Cina

Specifiche generali

Tipo di prodotto
  • Sistema di stiratura a vapore portatile
Tempo di riscaldamento
  • 35 secondi
Pieghevole
  • Testa inclinabile
Materiale della piastra
  • Metallo
Piastra a vapore
  • Metallo
Gestione calcare
  • No
Serbatoio dell'acqua estraibile
Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
  • 120 ml e 200 ml
Livello di vapore variabile
  • 2 impostazioni: Eco e Max
Stiratura a vapore in verticale
  • Vaporizzazione in orizzontale e verticale
Protezione dalle bruciature garantita

Assistenza

2 anni di garanzia

Funzioni utili

Lunghezza cavo
  • 2 m
Serbatoio dell'acqua estraibile
Pieghevole
  • Testa inclinabile
Serbatoio dell'acqua
  • 120 ml e 200 ml
Spia luminosa del vapore
Interruttore accensione/spegnimento

Peso e dimensioni

Lunghezza prodotto
  • 31,7 cm
Larghezza prodotto
  • 9,7 cm
Altezza prodotto
  • 8,6 cm
Peso prodotto
  • 800 g
Lunghezza confezione
  • 35 cm
Profondità della confezione
  • 15 cm
Altezza confezione
  • 11,3 cm
Peso della confezione
  • 1,17 kg

Accessori

StyleMat
Guanto e custodia 2 in 1

Specifiche tecniche

Assorbimento
  • 1400 W
Frequenza di vapore continuo
  • 24 g/min
Voltaggio
  • 220-240V

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/STH5030