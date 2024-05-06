Serie 5000 Sistema di stiratura a vapore portatile
STH5030/80
Serie 5000 Sistema di stiratura a vapore portatile
€ 74,99
Il futuro della moda: il vapore incontra lo stile
Rendi impeccabile il tuo guardaroba con Philips
Hai scelto il tuo outfit, ma non hai tempo per stirare. Non preoccuparti, abbiamo la soluzione! Dimentica i ferri da stiro ingombranti e adotta il sistema di stiratura a vapore portatile Philips 5000. È pronto per l'uso in 35 secondi ed è un piacere usarlo. Garanzia anti-bruciatura e un tocco alla moda ineccepibile!
ID STH5030/80
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Sostenibilità
|Confezione
|Prodotto
Design
|Colore
Paese di origine
|Fabbricato in
Specifiche generali
|Tipo di prodotto
|Tempo di riscaldamento
|Pieghevole
|Materiale della piastra
|Piastra a vapore
|Gestione calcare
|Serbatoio dell'acqua estraibile
|Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
|Livello di vapore variabile
|Stiratura a vapore in verticale
|Protezione dalle bruciature garantita
Assistenza
|2 anni di garanzia
Funzioni utili
|Lunghezza cavo
|Serbatoio dell'acqua estraibile
|Pieghevole
|Serbatoio dell'acqua
|Spia luminosa del vapore
|Interruttore accensione/spegnimento
Peso e dimensioni
|Lunghezza prodotto
|Larghezza prodotto
|Altezza prodotto
|Peso prodotto
|Lunghezza confezione
|Profondità della confezione
|Altezza confezione
|Peso della confezione
Accessori
|StyleMat
|Guanto e custodia 2 in 1
Specifiche tecniche
|Assorbimento
|Frequenza di vapore continuo
|Voltaggio
Supporto, manuale e info sicurezza