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Access. scopa elettrica ricaricabile Panni in microfibra

XV1700/01

Access. scopa elettrica ricaricabile Panni in microfibra

23,99 €
PIM XV1700_01_ROW_2
PIM XV1700_01_ROW_2
Standard Product Photo Philips XV1700_01 Accessory
Feature Image Washable microfiber pads 2pcs

Pavimenti lucidi e più puliti con la potenza dell'acqua

Panni in microfibra per un controllo ottimale dell'umidità

Panni in microfibra per rimuovere efficacemente sporco e macchie. Compatibile con tutti i seguenti aspirapolvere Philips senza filo dotati di funzione Aqua, a partire da: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID XV1700/01

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Peso e dimensioni

Lunghezza prodotto
  • 131
Larghezza prodotto
  • 280
Altezza prodotto
  • 3
Peso prodotto
  • 0,122
Lunghezza confezione
  • 30
Larghezza confezione
  • 265
Altezza confezione
  • 280
Peso confezione
  • 0,189

Compatibilità

Accessori inclusi (x1)
  • 2 parti in microfibra normale
Accessori inclusi (x2)
  • 2 parti in microfibra soffice

Specifiche generali

Tipo di prodotto
  • Panni in microfibra
Compatibile con
  • FC61, FC64, FC67, FC68, FC69, XC80, XC81, XC83

Paese di origine

Prodotto in
  • Cina

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/XV1700