Coffee Days - Codice sconto COF20IT. Scopri ora! Acquista ora
Access. scopa elettrica ricaricabile Panni in microfibra
XV1700/01
Access. scopa elettrica ricaricabile Panni in microfibra
23,99 €
Pavimenti lucidi e più puliti con la potenza dell'acqua
Panni in microfibra per un controllo ottimale dell'umidità
Panni in microfibra per rimuovere efficacemente sporco e macchie. Compatibile con tutti i seguenti aspirapolvere Philips senza filo dotati di funzione Aqua, a partire da: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
ID XV1700/01
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Peso e dimensioni
|Lunghezza prodotto
|Larghezza prodotto
|Altezza prodotto
|Peso prodotto
|Lunghezza confezione
|Larghezza confezione
|Altezza confezione
|Peso confezione
Compatibilità
|Accessori inclusi (x1)
|Accessori inclusi (x2)
Specifiche generali
|Tipo di prodotto
|Compatibile con
Paese di origine
|Prodotto in
Supporto, manuale e info sicurezza