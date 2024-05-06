Macchine da caffè

Elettrodomestici da cucina

Cura dei tessuti e stiratura

Aspirapolvere e moci per pavimenti

Qualità dell’aria

Cura del giardino

Cura degli animali domestici

Parti di ricambio e accessori

Offerte

Assistenza e supporto prodotto

Chi siamo

Chi siamoAssistenza e supporto prodottoRichiedi un resoRegistra il tuo prodottoSupporto e AssistenzaOfferteIscriviti e risparmiaIscriviti e approfitta per primo delle offerte del Black FridayI più amatiParti di ricambio e accessoriCura degli animali domesticiCura del giardinoQualità dell’ariaTermoventilatoriVentilatoriDeumidificatoriUmidificatori d'ariaPurificatore e Umidificatore 2-in-1MultifunzionaleAir PerformerPurificatori d'ariaAspirapolvere e moci per pavimentiSmacchiatoreRobot aspirapolvereHomeRunAspirapolvere con e senza sacchettoAspirapolvere senza filoAquaPlusAspirapolvere e lavapavimenti senza filoAquaTrioCura dei tessuti e stiraturaProdotti essenziale per la cura dei capiSoluzioni di stiratura All-in-OneFerri generatori di vaporePerfectCareFerri da Stiro a VaporeStiratrici a Vapore PortatiliSerie 5000Elettrodomestici da cucinaSpillatore di birra domesticoBollitoriMulticookerTostapane e sandwich makerGrillMacchine per la pastaProdotti per la preparazione degli alimentiFrullatori e CentrifugheFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketMacchine da caffèMontalatteMacchine da Caffè con FiltroMacchine per Espresso Semiautomatiche PhilipsMacchina da Caffè BaristinaMacchine Automatiche per Espresso SaecoMacchine da caffè automatiche PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Italia Italiano (Italia)

Accessori per AquaTrio senza filo Filtro sostitutivo

XV1791/01

Accessori per AquaTrio senza filo Filtro sostitutivo

17,99 €
FC_2024_XV1791_01_EU9_ROW_PIM_1x1
FC_2024_XV1791_01_EU9_ROW_PIM_1x1
XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg

Filtro sostitutivo

Filtro sostitutivo originale per AquaTrio senza fili

Kit filtro sostitutivo compatibile con la gamma senza filo Wet & Dry AquaTrio Philips Serie 9000. Il kit contiene la scatola del filtro completa, che include il coperchio superiore, il coperchio inferiore e il filtro in schiuma lavabile. Si consiglia di sostituire ogni 6 mesi.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID XV1791/01

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Contenuto

Coperchi della scatola del filtro
  • 1 coperchio superiore e 1 coperchio inferiore
Filtro in schiuma lavabile
  • 1 filtro in schiuma

Caratteristiche generali

Adatto per
  • XW9383, XW9385, XW9382, XW9384, XW9463 e XW9465

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/XV1791