Accessori per AquaTrio senza filo Filtro sostitutivo
XV1791/01
Accessori per AquaTrio senza filo Filtro sostitutivo
17,99 €
Filtro sostitutivo
Filtro sostitutivo originale per AquaTrio senza fili
Kit filtro sostitutivo compatibile con la gamma senza filo Wet & Dry AquaTrio Philips Serie 9000. Il kit contiene la scatola del filtro completa, che include il coperchio superiore, il coperchio inferiore e il filtro in schiuma lavabile. Si consiglia di sostituire ogni 6 mesi.
ID XV1791/01
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Contenuto
|Coperchi della scatola del filtro
|Filtro in schiuma lavabile
Caratteristiche generali
|Adatto per
Supporto, manuale e info sicurezza