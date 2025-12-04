Macchine da caffè

Prodotti per la Qualità dell'Aria in Casa | Philips Home

Prodotti Philips Air Care per la casa

Migliora il clima della tua casa con i prodotti Philips Air Care, progettati per garantire comfort e benessere a tutta la famiglia. I purificatori d’aria rimuovono polveri sottili, allergeni, batteri e virus, contribuendo a mantenere un ambiente più sano. Gli umidificatori Philips mantengono il giusto livello di umidità per rendere l’aria meno secca, mentre i riscaldatori e le soluzioni di climatizzazione ti garantiscono sempre la temperatura più adatta alle tue esigenze. Ogni prodotto è studiato per combinare efficacia e design moderno, così da integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente domestico. Con Philips Home Air Care hai la certezza di creare uno spazio più confortevole, sicuro e accogliente, migliorando la qualità della vita quotidiana. Scopri la gamma completa online e scegli la soluzione perfetta per la tua casa. common.readLess

Famiglia legge libro in soggiorno con purificatore d&apos;aria Philips Climate Care Series 3000i. Cane riposa vicino, evidenziando aria pulita.
Oltre 80 anni di ricerca e sviluppo scientifico per garantirti la migliore aria nella tua casa.

Esplora le nostre proposte

Purificatori d'aria

Purificatori d'aria

Umidificatori d'aria

Umidificatori d'aria

Purificatore e Umidificatore 2-in-1

Purificatore e Umidificatore 2-in-1

Multifunzionale

Multifunzionale

Ventilatori

Ventilatori

Termoventilatori

Termoventilatori

Deumidificatori

Deumidificatori

Cura dell'Aria Tutto l'Anno. Comfort Tutto l'Anno

Con oltre 80 anni di ricerca, Philips offre la migliore qualità dell'aria per la tua casa. Test rigorosi in abitazioni reali e tecnologie all'avanguardia, come i filtri HEPA NanoProtect e NanoCloud, garantiscono aria pulita e sana. common.readLess

Sblocca il potenziale della tua casa con l&apos;App Philips Air+

Sblocca il potenziale della tua casa con l'App Philips Air+

Monitora e controlla la tua aria, a casa o fuori. L'App Philips Air+ offre un'esperienza smart che ti garantisce il controllo dell'aria che respiri.

Riconoscimenti

Seleziona i tuoi accessori

Filtro sostitutivo originale Integrato 3 in 1

Filtro sostitutivo originale Integrato 3 in 1

FYM860_30

  • Durata di 12 mesi
  • Filtra il 99,97% di particelle di dimensioni di 0,003 um
  • Prefiltro, HEPA, carbone attivo
€ 59,99
PureProtect Water Serie 3400 Filtro di umidificazione

PureProtect Water Serie 3400 Filtro di umidificazione

FY3401_00

  • Compatibile con Serie 3400
  • Durata fino a 6 mesi
  • Tecnologia NanoCloud
€ 19,99
Filtro sostitutivo originale Filtro HEPA NanoProtect

Filtro sostitutivo originale Filtro HEPA NanoProtect

FY2180_30

  • Compatibile con le Serie 1000 e 2000i
  • Contenuto della confezione: 1 filtro
  • Durata fino a 3 anni
84,99 €
Filtro sostitutivo originale Filtro di umidificazione per Umidificatore HU4706/11

Filtro sostitutivo originale Filtro di umidificazione per Umidificatore HU4706/11

HU4136_10

  • Tecnologia NanoCloud
  • Fino al 99% di batteri in meno
productSummary.rrPrice 12,99 €
9,99 €
Filtro sostitutivo originale Filtro HEPA per Purificatore AC1215/10

Filtro sostitutivo originale Filtro HEPA per Purificatore AC1215/10

FY1410_30

  • Compatibile con le Serie 1000i e 2000i
  • Contenuto della confezione: 1 filtro
  • Durata fino a 2 anni
productSummary.rrPrice € 44,99
€ 25,99
PureProtect Serie 3200 Filtro HEPA NanoProtect

PureProtect Serie 3200 Filtro HEPA NanoProtect

FY3200_30

  • Compatibile con Serie 3200
  • Durata fino a 1 anno
  • Contenuto della confezione: 2 filtri
69,99 €


Scopri i nostri altri prodotti
 

¹ Particelle di 0,003 micron; dall'aria che passa attraverso il filtro, testato con aerosol NaCl da iUTA secondo DIN71460-1.
² Rispetto agli umidificatori ultrasonici standard che non contengono tecnologia aggiuntiva per ridurre la diffusione dei batteri, testato da laboratorio indipendente.
³ Dall'aria che passa attraverso il filtro, testato con aerosol NaCl da un laboratorio di terze parti.
⁴ Alla velocità minima. Potenza sonora testata secondo IEC60704.
⁵ Livello sonoro alla velocità 1, basato su IEC 60704-2-2.
⁶ Questo apparecchio con modalità Auto Plus potenziata dall'AI può risparmiare fino al 50% di kWh rispetto allo stesso apparecchio con controllo manuale e fino al 25% di kWh rispetto a un apparecchio con solo controllo della temperatura. I risparmi variano in base a condizioni meteorologiche, posizione geografica, disposizione della stanza e modalità di utilizzo.
⁷ Testato da terze parti certificate secondo GB/T19411-2003 a 35°C e 90% UR.
⁸ Calcolato: 20m³, da 60% UR a 27°, testato da terze parti certificate secondo ANSI/AHAM DH-1:2008. I risultati possono variare a causa della ventilazione naturale, umidità.
⁹ Si applica a modelli selezionati.
¹⁰ Test di Riduzione Microbica di Airmid Healthgroup Ltd. con influenza (H1N1) in camera di prova da 28,5m³, usando modalità turbo per 30-40min.
¹¹ Testato secondo GB21551.3-2010 con S. Albus, camera da 30m³, 1h, modalità Turbo, laboratorio di terze parti.
¹² Test di Riduzione Microbica di Antimikrop con SARS-CoV-2 in camera di prova da 30m³, usando modalità turbo per 1h.
¹³ Dall'aria che passa attraverso il filtro, testato con acari della polvere, polline di betulla e allergeni di gatto secondo SOP 350.003 dell'istituto austriaco OFI.
¹⁴ Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, scritto da J. Bousquet e circa altri 50 KOL, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160.
¹⁵ Philips garantisce le prestazioni del purificatore solo con parti di ricambio originali.

Da +130 anni nelle vostre case

Progettiamo elettrodomestici per la tua casa, prendendoci cura del nostro pianeta