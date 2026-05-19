Elettrodomestici da cucina | Philips Home

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¹ Porzione stimata basata su 800 g di pasta.
² Carne cotta in 30 minuti dal riscaldamento al rilascio completo della pressione, rispetto a 60 minuti in pentola sul fornello.
³ Rispetto ad altre friggitrici Philips Airfryer.
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