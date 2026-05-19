Elettrodomestici da cucina | Philips Home

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Elettrodomestici da Cucina Philips

Goditi pasti sani e fatti in casa, ogni giorno

Rendiamo la cucina sana e casalinga più facile e piacevole. Dalla frittura ad aria e frullatura alla cottura al forno, preparazione della pasta e oltre, i nostri elettrodomestici ti aiutano a cucinare alla perfezione. leggi di meno

Friggitrice ad aria Philips Dual Basket che cucina polpette di falafel croccanti e cavolfiore condito, con mani che estraggono i vassoi e il testo &quot;Assapora la rivoluzione!&quot; visualizzato.
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¹ Porzione stimata basata su 800 g di pasta.
² Carne cotta in 30 minuti dal riscaldamento al rilascio completo della pressione, rispetto a 60 minuti in pentola sul fornello.
³ Rispetto ad altre friggitrici Philips Airfryer.

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