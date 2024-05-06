All-in-One-strijkoplossingen All-in-One 6000-serie
AIS6020/70
All-in-One-strijkoplossingen All-in-One 6000-serie
Adviesprijs € 259,99
€ 237,30
Eén systeem. Efficiënt en eenvoudig.
Meer veelzijdigheid, prestaties en gemak**
De Philips All-in-One 6000-serie is de slimme oplossing om er altijd op uw best uit te zien. Met de stijlvolle 3-in-1 combinatie van strijkijzer, stomer en plank verwijdert u snel kreuken uit uw kledingstukken in elke verticale, horizontale of gekantelde positie.
ID AIS6020/70
Functies
Specificaties
Specificaties
Design
|Geïntegreerde wielen
|Kleur
Algemene specificaties
|Producttype
|Opwarmtijd
|Materiaal zoolplaat
|Naam zoolplaat
|Ontkalkingsfunctie
|Afneembaar waterreservoir
|Capaciteit waterreservoir
|Variabele stoomniveaus
|Verticaal stomen
|Garantie
Gewicht en afmetingen
|Afmetingen zoolplaat
|Productafmetingen bij opbergen (b x h x l)
|Productafmetingen indien uitgeklapt (b x h x l)
|Afmetingen verpakking (b x h x l)
|Netsnoerlengte
|Plankafmetingen (b x h x l)
|Gewicht strijkijzer
|Gewicht van het product
|Totale gewicht inclusief verpakking
Accessoires
|Kledinghanger
|In meerdere hoeken instelbare strijkplank
|Handige stoomkophouder
|Verstelbare stang(en)
|Houder voor strijkijzer
|Decalc-lade
Technische specificaties
|Vermogen
|Druk
|Continue stoomtoevoer
|On-demand stoom
|Stoomstoot
|Voltage
|Technologie
Veiligheid
|Automatische uitschakeling
Productondersteuning, handleiding & veiligheid