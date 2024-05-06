All-in-One-strijkoplossingen All-in-One 6000-serie

Eén systeem. Efficiënt en eenvoudig. Meer veelzijdigheid, prestaties en gemak**

De Philips All-in-One 6000-serie is de slimme oplossing om er altijd op uw best uit te zien. Met de stijlvolle 3-in-1 combinatie van strijkijzer, stomer en plank verwijdert u snel kreuken uit uw kledingstukken in elke verticale, horizontale of gekantelde positie.