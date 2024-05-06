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All-in-One-strijkoplossingen All-in-One 6000-serie

AIS6020/70

All-in-One-strijkoplossingen All-in-One 6000-serie

Adviesprijs € 259,99
€ 237,30
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GC_2024_AIS6020_70_RFT_Vertical_Fullframe.tif
GC_2024_AIS6020_70_APS_Tilted_Fullframe.tif
GC_2024_AIS6020_70_A2_Multi-angle board_Fullframe.tif
GC_2024_AIS6020_70_A1_Horizontal_Fullframe.tif
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GC_2024_AIS6020_70_ABS_Decal tray_Fullframe.tif

Eén systeem. Efficiënt en eenvoudig.

Meer veelzijdigheid, prestaties en gemak**

De Philips All-in-One 6000-serie is de slimme oplossing om er altijd op uw best uit te zien. Met de stijlvolle 3-in-1 combinatie van strijkijzer, stomer en plank verwijdert u snel kreuken uit uw kledingstukken in elke verticale, horizontale of gekantelde positie.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseFlexibel betalen met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID AIS6020/70

Functies

Specificaties

Specificaties

Design

Geïntegreerde wielen
  • Ja
Kleur
  • Donkergroen

Algemene specificaties

Producttype
  • Alles-in-een
Opwarmtijd
  • 80 seconden
Materiaal zoolplaat
  • Keramisch
Naam zoolplaat
  • OptimalTEMP verwarmde zoolplaat
Ontkalkingsfunctie
  • Kalkbeheer - Smart Calc-Clean-technologie
Afneembaar waterreservoir
  • Ja
Capaciteit waterreservoir
  • 1,1 l
Variabele stoomniveaus
  • 1 instelling
Verticaal stomen
  • Ja
Garantie
  • 2 jaar wereldwijde garantie

Gewicht en afmetingen

Afmetingen zoolplaat
  • 116,7 cm²
Productafmetingen bij opbergen (b x h x l)
  • 42,6 x 44,4 x 124,7 cm
Productafmetingen indien uitgeklapt (b x h x l)
  • 42,6 x 44,4 x 166,7 cm
Afmetingen verpakking (b x h x l)
  • 59,5 x 40,0 x 39,5 cm
Netsnoerlengte
  • 1,5 m
Plankafmetingen (b x h x l)
  • 33,6 x 70,5 x 3 cm*, *met hoes voor strijkplank
Gewicht strijkijzer
  • 0,78 kg
Gewicht van het product
  • 10 kg
Totale gewicht inclusief verpakking
  • 13,2 kg

Accessoires

Kledinghanger
  • Geïntegreerde opvouwbare haak
In meerdere hoeken instelbare strijkplank
  • Geïntegreerde in meerdere hoeken instelbare strijkplank met taps toelopende punt
Handige stoomkophouder
  • Houder voor strijkijzer
Verstelbare stang(en)
  • Ja
Houder voor strijkijzer
  • Neerzetten op meerdere posities: rechterkant en bovenkant van de strijkplank
Decalc-lade
  • Ja

Technische specificaties

Vermogen
  • 1800 W (1500 W voor Taiwan; 1600 W voor 127 V in Brazilië en 220 V in China en Korea)
Druk
  • 6,0 bar
Continue stoomtoevoer
  • 45 g/min
On-demand stoom
  • Ja
Stoomstoot
  • Ja
Voltage
  • 220-240 V
Technologie
  • OptimalTEMP-technologie

Veiligheid

Automatische uitschakeling
  • Ja

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/AIS6020