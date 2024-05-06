7000-serie HV-stoomstrijkijzer louros-/katoenblauw
DST7020/20
7000-serie HV-stoomstrijkijzer louros-/katoenblauw
Adviesprijs € 74,99
€ 67,20
Stoomprestaties, gegarandeerd
Dankzij onze verbeterde stoomstoot
Langdurige prestaties met Quick Calc Release en de SteamGlide Plus-zoolplaat met verbeterde krasbestendigheid.
ID DST7020/20
Functies
Specificaties
Specificaties
Snelle en krachtige verwijdering van kreuken
|Continue stoomproductie
|Zoolplaat
|Vermogen
|Verticaal stomen
|Spray
|Stoomstoot
|Variabele stoominstellingen
Technische specificaties
|Voltage
|Vermogen
|Snoerlengte
|Frequentie
|Capaciteit waterreservoir
Algemene specificaties
|Materiaal zoolplaat
|Hoofdmateriaal
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Design
|Kleur
Gewicht en afmetingen
|Productafmetingen (b x h x d)
|Productafmetingen bij opbergen (b x h x l)
|Productafmetingen indien uitgeklapt (b x h x l)
|Afmetingen verpakking (b x h x l)
|Gewicht van het product
|Gewicht van verpakking
|Totale gewicht inclusief verpakking
Milieuvriendelijke efficiëntie
|Energiebesparingsmodus
Garantie
|2 jaar wereldwijde garantie
Ontkalkingsfunctie
|Geschikt voor kraanwater
|Calc Clean-oplossing
Productondersteuning, handleiding & veiligheid