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7000-serie HV-stoomstrijkijzer louros-/katoenblauw

DST7020/20

7000-serie HV-stoomstrijkijzer louros-/katoenblauw

Adviesprijs € 74,99
€ 67,20
RFT DST7020
RFT DST7020
PUP DST7020
PUP2 DST7020
PUP3_DST7020
DST7020_PIS_16x9
PIM DST7020_20_EU9
PUP4 DST7020
APS DST7020

Stoomprestaties, gegarandeerd

Dankzij onze verbeterde stoomstoot

Langdurige prestaties met Quick Calc Release en de SteamGlide Plus-zoolplaat met verbeterde krasbestendigheid.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseFlexibel betalen met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID DST7020/20

Functies

Specificaties

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Continue stoomproductie
  • 50 g/min
Zoolplaat
  • SteamGlide Plus
Vermogen
  • 2800 W
Verticaal stomen
  • Ja
Spray
  • Ja
Stoomstoot
  • 250 g
Variabele stoominstellingen
  • Ja

Technische specificaties

Voltage
  • 220 - 240 V
Vermogen
  • Ja
Snoerlengte
  • 2 m
Frequentie
  • 50-60 Hz
Capaciteit waterreservoir
  • 300 ml

Algemene specificaties

Materiaal zoolplaat
  • SteamGlide Plus
Hoofdmateriaal
  • N/A

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • Indonesië

Design

Kleur
  • Louros-/katoenblauw

Gewicht en afmetingen

Productafmetingen (b x h x d)
  • 12,88 x 15,33 x 31,95 cm
Productafmetingen bij opbergen (b x h x l)
  • N/A
Productafmetingen indien uitgeklapt (b x h x l)
  • N/A
Afmetingen verpakking (b x h x l)
  • 13,7 x 16,7 x 33,2 cm
Gewicht van het product
  • 1,6 kg
Gewicht van verpakking
  • N/A
Totale gewicht inclusief verpakking
  • 1,82 kg

Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus
  • Ja

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie
  • Ja

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater
  • Ja
Calc Clean-oplossing
  • Quick Calc Release

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/DST7020