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Nederland Nederlands (Nederland)

2200-serie Volautomatische espressomachines

EP2224/10

2200-serie Volautomatische espressomachines

Adviesprijs € 369,99
€ 260,10
Alternative Product Photograph Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines EP2224_10
Alternative Product Photograph Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines EP2224_10
Standard Product Photo Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines EP2224_10
Alternative Product Photograph Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines EP2224_10
Alternative Product Photograph Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines EP2224_10
Emotional Benefit Photo Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines EP2224_10

Volautomatische espressomachine met melkopschuimer

2 koppen koffie van verse bonen, eenvoudig gemaakt

Geniet van het heerlijke aroma & smaak van verse koffiebonen. Maak makkelijk een cappuccino of latte macchiato dankzij deze espressomachine met melkopschuimer.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
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undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID EP2224/10

Functies

Specificaties

Specificaties

Technische specificaties

Energieklasse
  • Klasse A
Vermogen
  • 1500 W
Voltage
  • 230 V
Frequentie
  • 50 Hz
Aantal in verpakking
  • 1

Duurzaamheid

Gebruiksaanwijzing
  • > 75% gerecycled papier
Verpakking
  • > 95% gerecycled materiaal

Energie-efficiëntie

Energieverbruik in stand-bystand
  • 0,2 W
Energieverbruik in uitgeschakelde modus
  • n.v.t.
Energieverbruik in netwerk-stand-by-stand
  • n.v.t.
Tijd voordat automatisch wordt overgeschakeld naar stand-bystand
  • 30 min
Meetstandaard
  • EN 50564:2011

Veiligheidsvoorziening

Automatische uitschakeltimer
  • Ja
Veiligheidscertificering
  • Ja

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • Roemenië

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 433 mm
Breedte van het product
  • 246 mm
Hoogte van het product
  • 371 mm
Gewicht van het product
  • 7,5 kg
Lengte van de verpakking
  • 491,5 mm
Breedte van de verpakking
  • 287,5mm
Hoogte van de verpakking
  • 487 mm
Gewicht van de verpakking
  • 10-12,3 kg

Algemene specificaties

Koffievariant
  • Verse koffiebonen
Betrokkenheid gebruiker
  • Eén druk op de knop
Producttype
  • Volautomatische espressomachine
Drinken
  • Espresso, koffie, heet water
Voorgeprogrammeerde dranken
  • 3
Aantal porties
  • 2
Druk
  • 15 bar
Geïntegreerde maalmolen
  • Ja
Maalgraad instellingen
  • 12
Capaciteit bonencontainer
  • 275 g
Melkopschuiming
  • Ja
Melkoptie
  • Klassieke melkopschuimer
Capaciteit waterreservoir
  • 1,8 l
Profielen
  • Nee
Hoofdmateriaal
  • Plastic
Secundair materiaal
  • Metaal
Interface
  • Intuïtief aanraakdisplay
Garantie
  • 2 jaar
Connectiviteit
  • Nee
Vaatwasmachinebestendige onderdelen
  • Ja

Compatibiliteit

Meegeleverde accessoires 3
  • Teststrip voor waterhardheid
Gerelateerde accessoires 1
  • Maatlepel*
Gerelateerde accessoires 2
  • Teststrip voor waterhardheid*
Gerelateerde accessoires 3
  • AquaClean-filter*
Gerelateerde accessoires 4
  • Vettube*

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/EP2224