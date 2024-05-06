2300-serie Volautomatische espressomachine
EP2336/40
2300-serie Volautomatische espressomachine
Adviesprijs 529,99 €
515,00 €
De simpelste manier om te genieten van koffie met verse bonen
De snelste manier om te genieten van verse koffie
Met de Philips 2300-serie geniet u van 4 koffievariaties met perfecte crèmelaag, aroma en temperatuur. LatteGo maakt romig schuim en is snel* te reinigen.
ID EP2336/40
Functies
Specificaties
Specificaties
Technische specificaties
|Energieklasse
|Vermogen
|Voltage
|Frequentie
|Aantal in verpakking
Duurzaamheid
|Gebruiksaanwijzing
|Verpakking
Energie-efficiëntie
|Energieverbruik in stand-bystand
|Energieverbruik in uitgeschakelde modus
|Energieverbruik in netwerk-stand-by-stand
|Tijd voordat automatisch wordt overgeschakeld naar stand-bystand
|Meetstandaard
Veiligheidsvoorziening
|Automatische uitschakeltimer
|Veiligheidscertificering
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Algemene specificaties
|Koffievariant
|Betrokkenheid gebruiker
|Producttype
|Drinken
|Voorgeprogrammeerde dranken
|Aantal porties
|Druk
|Geïntegreerde maalmolen
|Maalgraad instellingen
|Capaciteit bonencontainer
|Melkopschuiming
|Melkoptie
|Melkreservoir
|Capaciteit waterreservoir
|Profielen
|Hoofdmateriaal
|Secundair materiaal
|Technologie
|Interface
|Garantie
|Connectiviteit
|Vaatwasmachinebestendige onderdelen
Compatibiliteit
|Meegeleverde accessoires 1
|Meegeleverde accessoires 5
|Gerelateerde accessoires 1
|Gerelateerde accessoires 2
|Gerelateerde accessoires 3
|Gerelateerde accessoires 4
Productondersteuning, handleiding & veiligheid
2300-serie Volautomatische espressomachine
EP2334_10
- 4 koffievariaties met 1 druk op de knop
- In zwart en glanzend kasjmiergrijs
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2300-serie Volautomatische espressomachine
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