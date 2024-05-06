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Nederland Nederlands (Nederland)

2300-serie Volautomatische espressomachine

EP2336/40

2300-serie Volautomatische espressomachine

Adviesprijs 529,99 €
515,00 €
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De simpelste manier om te genieten van koffie met verse bonen

De snelste manier om te genieten van verse koffie

Met de Philips 2300-serie geniet u van 4 koffievariaties met perfecte crèmelaag, aroma en temperatuur. LatteGo maakt romig schuim en is snel* te reinigen.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseFlexibel betalen met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID EP2336/40

Functies

Specificaties

Specificaties

Technische specificaties

Energieklasse
  • Klasse A
Vermogen
  • 1500 W
Voltage
  • 230 V
Frequentie
  • 50 Hz
Aantal in verpakking
  • 1

Duurzaamheid

Gebruiksaanwijzing
  • > 75% gerecycled papier
Verpakking
  • > 95% gerecycled materiaal

Energie-efficiëntie

Energieverbruik in stand-bystand
  • 0,2 W
Energieverbruik in uitgeschakelde modus
  • n.v.t.
Energieverbruik in netwerk-stand-by-stand
  • n.v.t.
Tijd voordat automatisch wordt overgeschakeld naar stand-bystand
  • 30 min
Meetstandaard
  • EN 50564:2011

Veiligheidsvoorziening

Automatische uitschakeltimer
  • Ja
Veiligheidscertificering
  • Ja

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • Roemenië

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 433 mm
Breedte van het product
  • 246 mm
Hoogte van het product
  • 371 mm
Gewicht van het product
  • 8 kg
Lengte van de verpakking
  • 493 mm
Breedte van de verpakking
  • 289 mm
Hoogte van de verpakking
  • 475 mm
Gewicht van de verpakking
  • 9,5 kg

Algemene specificaties

Koffievariant
  • Verse koffiebonen
Betrokkenheid gebruiker
  • Eén druk op de knop
Producttype
  • Volautomatische espressomachine
Drinken
  • Espresso, koffie, cappuccino, heet water
Voorgeprogrammeerde dranken
  • 3
Aantal porties
  • 2
Druk
  • 15 bar
Geïntegreerde maalmolen
  • Ja
Maalgraad instellingen
  • 12
Capaciteit bonencontainer
  • 275 g
Melkopschuiming
  • Ja
Melkoptie
  • LatteGo
Melkreservoir
  • 0,26 l
Capaciteit waterreservoir
  • 1,8 l
Profielen
  • Nee
Hoofdmateriaal
  • Plastic
Secundair materiaal
  • Metaal
Technologie
  • Stil koffie zetten, LatteGo
Interface
  • Intuïtief aanraakdisplay
Garantie
  • 2 jaar
Connectiviteit
  • Nee
Vaatwasmachinebestendige onderdelen
  • Ja

Compatibiliteit

Meegeleverde accessoires 1
  • AquaClean-filter
Meegeleverde accessoires 5
  • LatteGo bewaardeksel
Gerelateerde accessoires 1
  • Koffieolieverwijderingstabletten
  • Maatlepel
  • Teststrip voor waterhardheid
Gerelateerde accessoires 2
  • Espressomachineontkalker
Gerelateerde accessoires 3
  • Reinigingsborsteltje
Gerelateerde accessoires 4
  • Philips-smeermiddel voor zetgroep

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/EP2336

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