3300-serie Volautomatische espressomachine
EP3347/90
3300-serie Volautomatische espressomachine
Adviesprijs € 599,99
€ 591,59
Automatische espressomachine met melksysteem
6 koffievariaties met 1 druk op de knop
Geniet met één druk op de knop van heerlijke koffievarianten dankzij de LatteGo 3300-serie, de beste volautomatische koffiemachine met melkreservoir.
ID EP3347/90
Functies
Specificaties
Specificaties
Technische specificaties
|Energieklasse
|Vermogen
|Voltage
|Frequentie
|Aantal in verpakking
Duurzaamheid
|Gebruiksaanwijzing
|Verpakking
Energie-efficiëntie
|Energieverbruik in stand-bystand
|Energieverbruik in uitgeschakelde modus
|Energieverbruik in netwerk-stand-by-stand
|Tijd voordat automatisch wordt overgeschakeld naar stand-bystand
|Meetstandaard
Veiligheidsvoorziening
|Automatische uitschakeltimer
|Veiligheidscertificering
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Algemene specificaties
|Koffievariant
|Betrokkenheid gebruiker
|Producttype
|Drinken
|Voorgeprogrammeerde dranken
|Aantal porties
|Druk
|Geïntegreerde maalmolen
|Maalgraad instellingen
|Capaciteit bonencontainer
|Melkopschuiming
|Melkoptie
|Melkreservoir
|Capaciteit waterreservoir
|Profielen
|Hoofdmateriaal
|Secundair materiaal
|Technologie
|Interface
|Garantie
|Connectiviteit
|Vaatwasmachinebestendige onderdelen
Compatibiliteit
|Meegeleverde accessoires 1
|Meegeleverde accessoires 5
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