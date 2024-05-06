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Nano Protect serie 1-filter

FY1114/10

Nano Protect serie 1-filter

€ 29,99
Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114_10
Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114_10
Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1

Adem het verschil

Hoogwaardige Nano Protect-reiniging

undefinedAlle aankopen boven €40 worden gratis verzonden
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseFlexibel betalen met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour.
ID FY1114/10

Functies

Specificaties

Specificaties

Algemene specificaties

Producttype
  • HEPA NanoProtect-filter
Inhoud van de verpakking
  • 1x filter
HEPA NanoProtect
  • Ja
Voorfilter
  • Nee
Actieve koolstof
  • Nee
Levensduur
  • Tot 1 jaar

Prestaties

Deeltjesfiltratie
  • 95% bij 0,3 micron

Gewicht en afmetingen

Hoogte van het product
  • 35 mm
Gewicht van het product
  • 0,300 kg
Breedte van het product
  • 240 mm
Lengte van het product
  • 295 mm
Lengte van de verpakking
  • 305,5 mm
Breedte van de verpakking
  • 252,5 mm
Hoogte van de verpakking
  • 40 mm
Gewicht van de verpakking
  • 0,319 kg

Vervanging

Voor Philips-luchtreiniger(s)
  • HU5930, HU5931

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/FY1114