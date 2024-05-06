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Origineel vervangend filter NanoProtect HEPA
FY5185/30
Origineel vervangend filter NanoProtect HEPA
€ 94,99
Krachtige bescherming voor de beste prestaties
Origineel Philips-filter dat perfect past
De NanoProtect HEPA zorgt ervoor dat u beschermd bent tegen virussen, bacteriën, pollen, stof, PM2.5 en huidschilfers van huisdieren.
ID FY5185/30
Functies
Specificaties
Specificaties
Algemene specificaties
|Producttype
|Inhoud van de verpakking
|HEPA NanoProtect
|Voorfilter
|Actieve koolstof
|Levensduur
Prestaties
|Filtratie van deeltjes
Gewicht en afmetingen
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Breedte van het product
|Lengte van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Vervanging
|Voor Philips-luchtreiniger(s)
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