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PerfectCare Pure Antikalkcartridge

GC002/00

PerfectCare Pure Antikalkcartridge

19,99 €
423902178465.
423902178465.
Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Pure Anti-scale cartridge

Pure Steam-antikalkcartridge*

99% kalkvrij, 5 keer langere levensduur

De Pure Steam-antikalkcartridge is geschikt voor PerfectCare Pure-stoomsystemen met Pure Steam-technologie. De technologie verwijdert 99% van de kalk en verlengt de levensduur met 5 keer.

Bundeldeal

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undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
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ID GC002/00

Functies

Specificaties

Specificaties

Technische specificaties

Afmetingen van het product
  • 9,4 x 5,4 x 6,8 cm
Gewicht van het product
  • 0,19 kg
Aantal cartridges per verpakking
  • 1

Vervanging

Geschikt voor
  • PerfectCare Pure