PerfectCare Pure Antikalkcartridge
GC002/00
PerfectCare Pure Antikalkcartridge
19,99 €
Pure Steam-antikalkcartridge*
99% kalkvrij, 5 keer langere levensduur
De Pure Steam-antikalkcartridge is geschikt voor PerfectCare Pure-stoomsystemen met Pure Steam-technologie. De technologie verwijdert 99% van de kalk en verlengt de levensduur met 5 keer.
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ID GC002/00
Functies
Specificaties
Specificaties
Technische specificaties
|Afmetingen van het product
|Gewicht van het product
|Aantal cartridges per verpakking
Vervanging
|Geschikt voor