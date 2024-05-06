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PerfectCare Compact Essential Strijkijzer met stoomgenerator

GC6815/20

PerfectCare Compact Essential Strijkijzer met stoomgenerator

€ 149,99
Standard Product Photo Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Standard Product Photo Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Product Detail Photograph Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Product in Use Photo Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Product in Use Photo Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Packaging photograph Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

Gegarandeerd geen schroeiplekken*

Krachtige, continue stoom werkt sneller dan een stoomstrijkijzer - zonder temperatuur- of stoominstellingen dankzij de OptimalTEMP-technologie. Compact en lichtgewicht, dus gemakkelijk op te bergen.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseFlexibel betalen met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour.
ID GC6815/20

Functies

Specificaties

Specificaties

Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiezuinig*
  • 30 %
Verpakking van het product
  • 100% recyclebaar

Technologie

Voor alle strijkbare stoffen
  • Ja
Geen schroeiplekken
  • Ja
Geen temperatuurinstelling nodig
  • Ja
ProVelocity-stoomgenerator
  • Ja

Afmetingen en gewicht

Gewicht van strijkijzer
  • 1,3 kg
Afmetingen verpakking (b x h x d)
  • 23,5 x 27 x 39,8 cm
Productafmetingen (b x h x d)
  • 20,1 x 22,2 x 38,4 cm
Totale gewicht inclusief verpakking
  • 3,7 kg
Gewicht van strijkijzer + voet
  • 2,72 kg

Meegeleverde accessoires

Calc Clean-reservoir
  • Ja

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken
  • Smart Calc-Clean
Ontkalkingsherinnering
  • Lampje
  • Geluid
  • Geen cassettes, geen extra kosten

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir
  • 1300 nm
Veilig op alle strijkbare stoffen
  • Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
Glijprestaties zoolplaat
  • 4 stars
Naam zoolplaat
  • SteamGlide
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
  • Ja
Netsnoerlengte
  • 1,60 m
Lengte van de slang
  • 1,6 m
Geïntegreerde stekker
  • Ja
Nauwkeurige stoompunt
  • Ja
Gebruiksklaar
  • Indicatielampje
  • Geluidssignaal
Krasbestendigheid zoolplaat
  • 4 stars

Opbergen

Opbergen snoer
  • Opbergvak voor snoer
Opbergen slang
  • Opbergruimte voor slang

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie
  • Ja

Snelle kreukverwijdering

Druk
  • Pompdruk max. 6 bar
Vermogen
  • 2400 W
Stoomstoot
  • Maximaal 360 g
Continue stoom
  • Maximaal 120 g/min
Verticale stoom
  • Ja
Voltage
  • 220 - 240 V
Gebruiksklaar
  • 2 minute(s)
On-demand stoom
  • Ja

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/GC6815