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PerfectCare Compact Essential Strijkijzer met stoomgenerator
GC6815/20
PerfectCare Compact Essential Strijkijzer met stoomgenerator
€ 149,99
Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
Gegarandeerd geen schroeiplekken*
Krachtige, continue stoom werkt sneller dan een stoomstrijkijzer - zonder temperatuur- of stoominstellingen dankzij de OptimalTEMP-technologie. Compact en lichtgewicht, dus gemakkelijk op te bergen.
ID GC6815/20
Functies
Specificaties
Specificaties
Milieuvriendelijke efficiëntie
|Energiezuinig*
|Verpakking van het product
Technologie
|Voor alle strijkbare stoffen
|Geen schroeiplekken
|Geen temperatuurinstelling nodig
|ProVelocity-stoomgenerator
Afmetingen en gewicht
|Gewicht van strijkijzer
|Afmetingen verpakking (b x h x d)
|Productafmetingen (b x h x d)
|Totale gewicht inclusief verpakking
|Gewicht van strijkijzer + voet
Meegeleverde accessoires
|Calc Clean-reservoir
Kalkbeheer
|Schoonmaken en ontkalken
|Ontkalkingsherinnering
Gebruiksvriendelijk
|Capaciteit waterreservoir
|Veilig op alle strijkbare stoffen
|Glijprestaties zoolplaat
|Naam zoolplaat
|Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
|Netsnoerlengte
|Lengte van de slang
|Geïntegreerde stekker
|Nauwkeurige stoompunt
|Gebruiksklaar
|Krasbestendigheid zoolplaat
Opbergen
|Opbergen snoer
|Opbergen slang
Garantie
|2 jaar wereldwijde garantie
Snelle kreukverwijdering
|Druk
|Vermogen
|Stoomstoot
|Continue stoom
|Verticale stoom
|Voltage
|Gebruiksklaar
|On-demand stoom
Productondersteuning, handleiding & veiligheid