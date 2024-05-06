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Espressomachine Philips-smeermiddel voor zetgroep

HD5061/01

Espressomachine Philips-smeermiddel voor zetgroep

12,99 €
Standard Product Photo Philips Philips brew group grease HD5061
Standard Product Photo Philips Philips brew group grease HD5061
Alternative Product Photograph Philips Philips brew group grease HD5061
Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061
Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061
Main in-use photograph Philips Philips brew group grease HD5061

Voor het onderhoud van uw espressomachine

Vet voor Saeco, Philips en Gaggia espressomachines

Met de Philips smeervettube kunt u de zetgroep van uw espressomachine in perfecte staat houden. Het vet is absoluut veilig voor consumenten.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseFlexibel betalen met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour.
ID HD5061/01

Functies

Instructies

Uw koffiezetapparaat smeren
Om uw koffiezetapparaat optimaal te laten presteren, is regelmatig onderhoud van de zetgroep essentieel. In deze video wordt getoond hoe u de zetgroep van uw machine op de juiste manier smeert.

Specificaties

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor koffieproducten
  • HD8750/50
  • HD8753/84
  • HD8911/02

Geschikt voor producttype

Geschikt voor producttype
  • Philips EP series
  • Saeco GranAroma & GranAroma Deluxe
  • Saeco Xelsis