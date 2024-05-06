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Espressomachine Philips-smeermiddel voor zetgroep
HD5061/01
Espressomachine Philips-smeermiddel voor zetgroep
12,99 €
Voor het onderhoud van uw espressomachine
Vet voor Saeco, Philips en Gaggia espressomachines
Met de Philips smeervettube kunt u de zetgroep van uw espressomachine in perfecte staat houden. Het vet is absoluut veilig voor consumenten.
ID HD5061/01
Functies
Instructies
Uw koffiezetapparaat smeren
Om uw koffiezetapparaat optimaal te laten presteren, is regelmatig onderhoud van de zetgroep essentieel. In deze video wordt getoond hoe u de zetgroep van uw machine op de juiste manier smeert.
Specificaties
Specificaties
Vervangbaar onderdeel
|Geschikt voor koffieproducten
Geschikt voor producttype
|Geschikt voor producttype