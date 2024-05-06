Essential App Connect Airfryer XL - 5 porties
HD9280/90
Essential App Connect Airfryer XL - 5 porties
€ 199,99
Gezond. Heerlijk. En nu ook verbonden.
Veelzijdig koken zonder moeite.
Ontdek 13-in-1 kookfuncties met de Airfryer met app: frituren, bakken, grillen, drogen, ontdooien, opwarmen en meer. Perfect voor elke maaltijd!
ID HD9280/90
Functies
Specificaties
Specificaties
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Technische specificaties
|Vermogen
Algemene specificaties
|Interface
|Snoerlengte
|Programma's
|Technologie
|Geïntegreerde aan-uitschakelaar
|Automatische uitschakeling
|Instelbare thermostaat
|Aan-uitlampje
|Handvat dat niet heet wordt
|Vaatwasmachinebestendig
|Temperatuurindicator
|Enkele of dubbele mand
|Connectiviteit
Gewicht en afmetingen
|Gewicht van het product
|Afmetingen van het product
Productondersteuning, handleiding & veiligheid
3000-serie Airfryer XL - 5 porties
HD9270_90
- Tot 90% minder vet voor een gezonde bereiding
- Veelzijdig gebruik: frituren, grillen, bakken
- Heteluchttechnologie voor snelle bereiding
Airfryer XXL Connected uit de 5000-serie
HD9285_00
- Verbinding met HomeID
- 16-in-1 Airfryer
- 7,2 l (1,4 kg)