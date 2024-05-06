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Essential App Connect Airfryer XL - 5 porties

HD9280/90

Essential App Connect Airfryer XL - 5 porties

€ 199,99
Alternative Product Photograph Philips Essential Airfryer XL
Alternative Product Photograph Philips Essential Airfryer XL
Alternative Product Photograph Philips Essential Airfryer XL
Alternative Product Photograph Philips Essential Airfryer XL
Product Detail Photograph Philips Essential Airfryer XL
HD9280_top_airfryer
Product in Use Photo Philips Essential Airfryer XL
Main in-use photograph Philips Essential Airfryer XL

Gezond. Heerlijk. En nu ook verbonden.

Veelzijdig koken zonder moeite.

Ontdek 13-in-1 kookfuncties met de Airfryer met app: frituren, bakken, grillen, drogen, ontdooien, opwarmen en meer. Perfect voor elke maaltijd!

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseFlexibel betalen met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID HD9280/90

Functies

Specificaties

Specificaties

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Technische specificaties

Vermogen
  • 2000 W

Algemene specificaties

Interface
  • Digitaal
Snoerlengte
  • 0,8 m
Programma's
  • 7 voorkeuzes
Technologie
  • Rapid Air-technologie
Geïntegreerde aan-uitschakelaar
  • Ja
Automatische uitschakeling
  • Ja
Instelbare thermostaat
  • Ja
Aan-uitlampje
  • Ja
Handvat dat niet heet wordt
  • Ja
Vaatwasmachinebestendig
  • Ja
Temperatuurindicator
  • Ja
Enkele of dubbele mand
  • Enkele mand
Connectiviteit
  • Verbonden

Gewicht en afmetingen

Gewicht van het product
  • 5,55 kg
Afmetingen van het product
  • 403x315x307 mm

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/HD9280

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