Koffiezetapparaten

Keukenapparaten

Strijken en kledingonderhoud

Stofzuigers en dweilen

Luchtkwaliteit

Tuinverzorging

Huisdierenverzorging

Onderdelen & accessoires

Acties & Cashbacks

Service en ondersteuning

Service en ondersteuningRetour aanvragenRegistreer uw productSupport & ServiceActies & CashbacksMeld je aan & BespaarWees als eerste op de hoogte van de Black Friday-dealsOnze bestsellersPhilips Maand van de Koffie - Shop nu!Onderdelen & accessoiresHuisdierenverzorgingTuinverzorgingLuchtkwaliteitKachelsVentilatorenLuchtontvochtigerLuchtbevochtigers2-in-1 Luchtreiniger en LuchtbevochtigerMultifunctioneelAir PerformerLuchtreinigersStofzuigers en dweilenMeubelReinigerRobotstofzuigersHomeRunStofzuigers met en zonder stofzakDraadloze StofzuigersPowerUp Draadloze Stofzuigers met DweilfunctieAquaTrioOneUp Elektrische DweilOneUpStrijken en kledingonderhoudKledingverzorging EssentialsAll-in-One StrijkoplossingenStoomgeneratorenPerfectCareStoomstrijkijzersKledingstomers5000 seriesOneTurn Hybride Strijkijzer & StomerKeukenapparatenPerfectDraft ThuistapWaterkokersMultiCookerBroodroosters en sandwichmakersGrillsPastamakersKeukenmachinesBlenders & SapcentrifugesFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketKoffiezetapparatenFilterkoffiezetapparatenSENSEO® KoffiepadmachinesL'OR KoffiemachinesPhilips Semi-Automatische EspressomachinesBaristina KoffiezetapparaatSaeco Volautomatische EspressomachinesXelsisLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Nederland Nederlands (Nederland)
Maand van de Koffie - Koffiepakketten tot €150,- cadeau Shop nu

Avance-collectie Metalen waterkoker - Temp.-regeling, Warmhoudmodus

HD9359/90

Avance-collectie Metalen waterkoker - Temp.-regeling, Warmhoudmodus

Adviesprijs 94,99 €
75,82 €
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Perfect schenken — van thee tot babyvoeding

Met temperatuurregeling en warmhoudfunctie

Verschillende dranken en ingrediënten hebben een verschillende watertemperatuur nodig om de beste smaak eruit te halen. Met de snelkeuzeknoppen op de voet van deze elegante waterkoker kiest u moeiteloos de juiste temperatuur.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseFlexibel betalen met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour.
ID HD9359/90

Functies

Specificaties

Specificaties

Technische specificaties

Vermogen
  • 1850-2200 W
Voltage
  • 220-240 V
Frequentie
  • 50 - 60 Hz
Batterij product
  • Nee

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 15,4 cm
Breedte van het product
  • 22,4 cm
Hoogte van het product
  • 25 cm
Gewicht van het product
  • 1303 g
Lengte van de verpakking
  • 19,8 cm
Breedte van de verpakking
  • 24,4 cm
Hoogte van de verpakking
  • 25,2 cm
Gewicht van de verpakking
  • 335,4 g

Veiligheidsvoorziening

Automatische uitschakeling
  • Nee

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • Metaal
Capaciteit waterreservoir
  • 1,7 l
Garantie
  • 2 jaar

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/HD9359

Vergelijkbare producten

Bekijk alles
Dubbelwandige waterkoker 5000 Dubbelwandige waterkoker uit de 5000-serie

Dubbelwandige waterkoker 5000 Dubbelwandige waterkoker uit de 5000-serie

HD9395_90

  • Veilig en efficiënt koken
  • Krachtig in gebruik, verfijnd ontwerp
  • Capaciteit van 1,7 l voor het hele gezin
Adviesprijs € 52,99
€ 45,04
Viva-collectie Waterkoker

Viva-collectie Waterkoker

HD9351_90

  • Metaal
  • Veerdeksel
  • Indicatielampje
Adviesprijs € 52,99
€ 44,00
5000-serie Glazen waterkoker - licht, 1,7 liter

5000-serie Glazen waterkoker - licht, 1,7 liter

HD9339_80

  • 1,7 l
  • Afneembaar deksel
  • Blauw indicatielampje
Adviesprijs 52,99 €
41,99 €
Daily-collectie Metalen waterkoker met veermechanisme, indicatielamp

Daily-collectie Metalen waterkoker met veermechanisme, indicatielamp

HD9350_90

  • Robuuste waterkoker van roestvrij staal
  • Veerdeksel opent soepel met één druk op de knop
  • Ruime inhoud van 1,7 liter voor het hele gezin
€ 41,99