Avance-collectie Metalen waterkoker - Temp.-regeling, Warmhoudmodus
HD9359/90
Avance-collectie Metalen waterkoker - Temp.-regeling, Warmhoudmodus
Perfect schenken — van thee tot babyvoeding
Met temperatuurregeling en warmhoudfunctie
Verschillende dranken en ingrediënten hebben een verschillende watertemperatuur nodig om de beste smaak eruit te halen. Met de snelkeuzeknoppen op de voet van deze elegante waterkoker kiest u moeiteloos de juiste temperatuur.
Functies
Specificaties
Specificaties
Technische specificaties
|Vermogen
|Voltage
|Frequentie
|Batterij product
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Veiligheidsvoorziening
|Automatische uitschakeling
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Algemene specificaties
|Hoofdmateriaal
|Capaciteit waterreservoir
|Garantie
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