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Airfryer-accessoire Licht snackpakket XXL

HD9954/01

Airfryer-accessoire Licht snackpakket XXL

€ 34,99
Standard Product Photo Philips Light Snack Kit HD9954_01
Standard Product Photo Philips Light Snack Kit HD9954_01
Product Detail Photograph Philips Light Snack Kit HD9954_01
Product Detail Photograph Philips Light Snack Kit HD9954_01

Licht snackpakket XXL

Accessoires voor het perfect bakken van snacks met een Airfryer

Bereid al uw favoriete snacks op een gezonde manier met deze lichte-snackset voor de Philips Airfryer. Geniet van gezonde, zelfgemaakte groentesnacks, gedroogde vruchten en meer.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
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ID HD9954/01

Functies

Specificaties

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 220
Breedte van het product
  • 220
Hoogte van het product
  • 86
Gewicht van het product
  • 0,59 kg
Lengte van de verpakking
  • 240
Breedte van de verpakking
  • 240
Hoogte van de verpakking
  • 90
Gewicht van de verpakking
  • 0,74 kg

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Technische specificaties

Aantal in verpakking
  • 1
Energieklasse
  • n.v.t.
Batterij product
  • Nee

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • Roestvrij staal

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/HD9954