Airfryer-accessoire Licht snackpakket XXL
HD9954/01
Airfryer-accessoire Licht snackpakket XXL
€ 34,99
Licht snackpakket XXL
Accessoires voor het perfect bakken van snacks met een Airfryer
Bereid al uw favoriete snacks op een gezonde manier met deze lichte-snackset voor de Philips Airfryer. Geniet van gezonde, zelfgemaakte groentesnacks, gedroogde vruchten en meer.
ID HD9954/01
Functies
Specificaties
Specificaties
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Technische specificaties
|Aantal in verpakking
|Energieklasse
|Batterij product
Algemene specificaties
|Hoofdmateriaal
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