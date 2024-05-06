Accessoire voor Philips Airfryer Familieformaat bakset
HD9956/00
Accessoire voor Philips Airfryer Familieformaat bakset
Adviesprijs € 47,99
€ 47,89
Familieformaat bakset
Accessoires voor het bakken met een Airfryer
De bakset voor het hele gezin is het perfecte accessoire om de veelzijdigheid van uw 7000 Series Airfryer Combi XXL of Premium XXL uit te breiden. Bereid en bak heerlijk brood, quiche, stoofschotels, curry's, soepen, cake, muffins... en nog veel meer!
ID HD9956/00
Functies
Specificaties
Specificaties
Gewicht en afmetingen
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Algemene specificaties
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Land van herkomst
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Technische specificaties
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