Accessoire voor Philips Airfryer Familieformaat bakset

Familieformaat bakset Accessoires voor het bakken met een Airfryer

De bakset voor het hele gezin is het perfecte accessoire om de veelzijdigheid van uw 7000 Series Airfryer Combi XXL of Premium XXL uit te breiden. Bereid en bak heerlijk brood, quiche, stoofschotels, curry's, soepen, cake, muffins... en nog veel meer!