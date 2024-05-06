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Accessoire voor Philips Airfryer Familieformaat bakset

HD9956/00

Accessoire voor Philips Airfryer Familieformaat bakset

Adviesprijs € 47,99
€ 47,89
Primary_HD9956
Primary_HD9956
Product in Use Photo Philips Airfryer XL Accessory Kit
Emotional Benefit Photo Philips Airfryer XL Accessory Kit
PIU_HD9956
Product Detail Photograph Philips Airfryer XL Accessory Kit
Emotional Benefit Photo Philips Airfryer XL Accessory Kit
Emotional Benefit Photo Philips Airfryer XL Accessory Kit
Emotional Benefit Photo Philips Airfryer XL Accessory Kit

Familieformaat bakset

Accessoires voor het bakken met een Airfryer

De bakset voor het hele gezin is het perfecte accessoire om de veelzijdigheid van uw 7000 Series Airfryer Combi XXL of Premium XXL uit te breiden. Bereid en bak heerlijk brood, quiche, stoofschotels, curry's, soepen, cake, muffins... en nog veel meer!

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
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undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID HD9956/00

Functies

Specificaties

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 240
Breedte van het product
  • 240
Hoogte van het product
  • 97
Gewicht van het product
  • 0,516 kg
Lengte van de verpakking
  • 250
Breedte van de verpakking
  • 250
Hoogte van de verpakking
  • 107
Gewicht van de verpakking
  • 0,686 kg

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • geplateerd staal

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Technische specificaties

Aantal in verpakking
  • 1
Energieklasse
  • n.v.t.
Batterij product
  • Nee

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/HD9956