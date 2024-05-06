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Accessoire voor Airfryer XXL van 8,3 l 2-in-1 stoom- en roerbakset

HD9960/00

Accessoire voor Airfryer XXL van 8,3 l 2-in-1 stoom- en roerbakset

Adviesprijs 47,99 €
44,99 €
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
F1_HD9960_00_Stir_Fry_Pans_East_1x1_SRGB
MIP_HD9960_00_1x1_SRGB
FIM_HD9960_00_Steaming_Tray_and_Lid_Dumplings_East_1x1_SRGB
F3_HD9960_00_Lock_and_toss_system_16x9_SRGB

Het eerste airfryeraccessoire om te stomen en roerbakken

Twee nieuwe manieren om van uw airfryer te genieten

Stoom groenten en dumplings en roerbak gezonde gezinsmaaltijden. Onze unieke 2-in-1 stoom- en roerbakset heeft een wokvormig ontwerp voor uw favoriete Aziatische gerechten. Ontdek nieuwe manieren van koken met onze HomeID-app.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
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undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour.
ID HD9960/00

Functies

Specificaties

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 217
Breedte van het product
  • 216
Hoogte van het product
  • 91
Gewicht van het product
  • 0,924 kg
Lengte van de verpakking
  • 224
Breedte van de verpakking
  • 224
Hoogte van de verpakking
  • 95
Gewicht van de verpakking
  • 1,25 kg

Compatibiliteit

Meegeleverde accessoires 1
  • stomen en roerbakken

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • roestvrij staal

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Duurzaamheid

Tas
  • >60% gerecyclede materialen

Technische specificaties

Aantal in verpakking
  • 1
Energieklasse
  • n.v.t.
Batterij product
  • Nee

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/HD9960