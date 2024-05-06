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Accessoire voor Airfryer XXL van 8,3 l 2-in-1 stoom- en roerbakset
HD9960/00
Accessoire voor Airfryer XXL van 8,3 l 2-in-1 stoom- en roerbakset
Adviesprijs 47,99 €
44,99 €
Het eerste airfryeraccessoire om te stomen en roerbakken
Twee nieuwe manieren om van uw airfryer te genieten
Stoom groenten en dumplings en roerbak gezonde gezinsmaaltijden. Onze unieke 2-in-1 stoom- en roerbakset heeft een wokvormig ontwerp voor uw favoriete Aziatische gerechten. Ontdek nieuwe manieren van koken met onze HomeID-app.
ID HD9960/00
Functies
Specificaties
Specificaties
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Compatibiliteit
|Meegeleverde accessoires 1
Algemene specificaties
|Hoofdmateriaal
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Duurzaamheid
|Tas
Technische specificaties
|Aantal in verpakking
|Energieklasse
|Batterij product
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