Accessoire voor Airfryer XXL van 8,3 l 2-in-1 stoom- en roerbakset

Het eerste airfryeraccessoire om te stomen en roerbakken Twee nieuwe manieren om van uw airfryer te genieten

Stoom groenten en dumplings en roerbak gezonde gezinsmaaltijden. Onze unieke 2-in-1 stoom- en roerbakset heeft een wokvormig ontwerp voor uw favoriete Aziatische gerechten. Ontdek nieuwe manieren van koken met onze HomeID-app.