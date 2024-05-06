Viva-collectie Compacte keukenmachine

Gezonde, zelfgemaakte gerechten - eindeloze mogelijkheden Geweldige resultaten, zelfs met de taaiste ingrediënten

Houdt u van gezonde, huisgemaakte maaltijden? Dan is de compacte Philips-keukenmachine uit de Viva-collectie echt iets voor u. We hebben deze collectie speciaal ontworpen voor de hectiek van het dagelijks leven. Hiermee bereidt u snel heerlijke gerechten, zelfs met de taaiste ingrediënten.