Maand van de Koffie - Koffiepakketten tot €150,- cadeau Shop nu
2000-serie Luchtbevochtiger
HU4803/01
2000-serie Luchtbevochtiger
Adem gemakkelijk in, slaap rustig
Bevochtigt droge lucht en past zich automatisch aan
Vul uw huis met comfortabele, schone lucht. NanoCloud-technologie bevochtigt de lucht zonder wit stof of natte plekken achter te laten en verspreidt tot 99% minder bacteriën (1). Slimme sensoren en een gelijkmatige luchtverdeling zorgen voor de ideale luchtvochtigheid in uw hele kamer.
ID HU4803/01
Functies
Specificaties
Specificaties
Algemene specificaties
|Producttype
|Technologie
|Kleur
|Hoofdmateriaal
|Capaciteit waterreservoir
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Prestaties
|Gebruikstijd
|Bevochtigingsgraad
|Maximale grootte van ruimte
Compatibiliteit
|Meegeleverde accessoires 1
|Gerelateerde accessoires 1
Veiligheidsvoorziening
|Automatische uitschakeling
|Waarschuwing bij vol reservoir
Energie-efficiëntie
|Energieverbruik in stand-by
|Voltage
|Maximaal vermogen
Gebruiksgemak
|Snoerlengte
|Modi
|Snelheidsstanden
|Vochtigheidsinstellingen
|Timer
|Luchtkwaliteitsfeedback
|Interface
Onderhoud
|Garantie
|Levensduur van filter
Gewicht en afmetingen
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Breedte van het product
|Lengte van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Technische specificaties
|Luchtvochtigheidssensor
|Min. geluidsniveau
|Max. geluidsniveau
Productondersteuning, handleiding & veiligheid