2000-serie Luchtbevochtiger

Adem gemakkelijk in, slaap rustig Bevochtigt droge lucht en past zich automatisch aan

Vul uw huis met comfortabele, schone lucht. NanoCloud-technologie bevochtigt de lucht zonder wit stof of natte plekken achter te laten en verspreidt tot 99% minder bacteriën (1). Slimme sensoren en een gelijkmatige luchtverdeling zorgen voor de ideale luchtvochtigheid in uw hele kamer.