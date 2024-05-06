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3000-serie Airfryer 4,2 liter

NA322/00

3000-serie Airfryer 4,2 liter

Adviesprijs € 139,99
€ 120,36
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Bekijk de bereiding en proef het verschil

Altijd knapperig, mals en gelijkmatig gaar

Van bakken tot stoven, deze veelzijdige Philips Airfryer 3000-serie met venster zorgt voor gezonde maaltijden, knapperig vanbuiten en mals vanbinnen. Ontdek nu!

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
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undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID NA322/00

Functies

Specificaties

Specificaties

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Technische specificaties

Vermogen
  • 1400
Voltage
  • 220 - 240
Frequentie
  • 50
Aantal in verpakking
  • 1
Batterij product
  • Nee

Duurzaamheid

Tas
  • Duurzame verpakking
Handmatig
  • 100% recyclebaar

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • Metaal
Secundair materiaal
  • Plastic
Capaciteit
  • 4,2 l
Hittebestendig
  • Ja
Antislipvoetjes
  • Ja
Transparant deksel
  • Ja
Interface
  • Digitaal
Snoerlengte
  • 1 m
Opbergen snoer
  • Ja
Warmhoudfunctie
  • Ja
Programma's
  • 12
Aantal manden
  • 1
Verwijderbare mand
  • Ja
Timer
  • Ja
Afstandsbediening
  • Nee
Technologie
  • RapidAir Plus
Geïntegreerde aan-uitschakelaar
  • Ja
Automatische uitschakeling
  • Ja
Instelbare thermostaat
  • Ja
Aan-uitlampje
  • Ja
Handvat dat niet heet wordt
  • Ja
Vaatwasmachinebestendig
  • Ja
Temperatuurindicator
  • Ja
Coolwall-behuizing
  • Ja
Maximale temperatuur (°C)
  • 200°C
Meegeleverde accessoires 1
  • n.v.t.
Gerelateerde accessoires 1
  • Grillset
Gerelateerde accessoires 2
  • Bakset
Gerelateerde accessoires 3
  • Compacte partyset
Anti-aanbaklaag
  • Ja
Garantie
  • 2 jaar
Enkele of dubbele mand
  • Enkele mand
Connectiviteit
  • Nee

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 397
Breedte van het product
  • 286
Hoogte van het product
  • 294
Gewicht van het product
  • 4,6 kg
Afmetingen van het product
  • 397 x 286 x 294 mm
Lengte van de verpakking
  • 357
Breedte van de verpakking
  • 355
Hoogte van de verpakking
  • 356
Gewicht van de verpakking
  • 6,1 kg
Afmetingen van de verpakking
  • 357 x 355 x 356 mm

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/NA322