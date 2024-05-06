3000-serie Airfryer met twee manden
NA352/00
3000-serie Airfryer met twee manden
Adviesprijs € 199,99
€ 121,38
Ontworpen om twee gerechten tegelijk te bereiden.
Geniet met het hele gezin.
Twee lades, dubbel gemak! Met de Philips Dubbele Airfryer maak je hoofd- en bijgerecht tegelijk – perfect voor het hele gezin. Ervaar de vrijheid van koken met één druk op de knop. Shop nu!
ID NA352/00
Functies
Specificaties
Specificaties
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Technische specificaties
|Vermogen
|Voltage
|Frequentie
|Aantal in verpakking
|Batterij product
Duurzaamheid
|Tas
|Handmatig
Algemene specificaties
|Hoofdmateriaal
|Secundair materiaal
|Capaciteit
|Hittebestendig
|Antislipvoetjes
|Transparant deksel
|Interface
|Snoerlengte
|Opbergen snoer
|Warmhoudfunctie
|Programma's
|Digitale interface met aanraakscherm
|Aantal manden
|Verwijderbare mand
|Timer
|Afstandsbediening
|Internetverbinding
|Technologie
|Geïntegreerde aan-uitschakelaar
|Automatische uitschakeling
|Instelbare thermostaat
|Aan-uitlampje
|Handvat dat niet heet wordt
|Vaatwasmachinebestendig
|Temperatuurindicator
|Coolwall-behuizing
|Maximale temperatuur (°C)
|Anti-aanbaklaag
|Garantie
|Enkele of dubbele mand
|Connectiviteit
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Afmetingen van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
|Afmetingen van de verpakking
Algemene specificaties
|Vaatwasmachinebestendige onderdelen
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