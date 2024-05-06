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3000-serie Airfryer met twee manden

NA352/00

3000-serie Airfryer met twee manden

Adviesprijs € 199,99
€ 121,38
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Ontworpen om twee gerechten tegelijk te bereiden.

Geniet met het hele gezin.

Twee lades, dubbel gemak! Met de Philips Dubbele Airfryer maak je hoofd- en bijgerecht tegelijk – perfect voor het hele gezin. Ervaar de vrijheid van koken met één druk op de knop. Shop nu!

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseFlexibel betalen met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID NA352/00

Functies

Specificaties

Specificaties

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Technische specificaties

Vermogen
  • 2750 W
Voltage
  • 220-240 V
Frequentie
  • 50 Hz
Aantal in verpakking
  • 1
Batterij product
  • Nee

Duurzaamheid

Tas
  • > 25% gerecycled materiaal
Handmatig
  • 100%

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • Plastic
Secundair materiaal
  • Metaal
Capaciteit
  • 9 liter
Hittebestendig
  • Ja
Antislipvoetjes
  • Ja
Transparant deksel
  • Nee
Interface
  • Digitaal
Snoerlengte
  • 0,8
Opbergen snoer
  • Ja
Warmhoudfunctie
  • Nee
Programma's
  • 8 snelkeuzes
Digitale interface met aanraakscherm
  • Ja
Aantal manden
  • 2
Verwijderbare mand
  • Ja
Timer
  • Ja
Afstandsbediening
  • Nee
Internetverbinding
  • Nee
Technologie
  • Rapid Air
Geïntegreerde aan-uitschakelaar
  • Nee
Automatische uitschakeling
  • Nee
Instelbare thermostaat
  • Nee
Aan-uitlampje
  • Nee
Handvat dat niet heet wordt
  • Ja
Vaatwasmachinebestendig
  • Ja
Temperatuurindicator
  • Ja
Coolwall-behuizing
  • Ja
Maximale temperatuur (°C)
  • 200 °C
Anti-aanbaklaag
  • Ja
Garantie
  • Ja
Enkele of dubbele mand
  • Dubbele mand
Connectiviteit
  • Niet verbonden

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 443,9 mm
Breedte van het product
  • 382,5 mm
Hoogte van het product
  • 314,2 mm
Gewicht van het product
  • 7,85 kg
Afmetingen van het product
  • 382,5 x 443,9 x 314,2 mm
Lengte van de verpakking
  • 490 mm
Breedte van de verpakking
  • 390 mm
Hoogte van de verpakking
  • 370 mm
Gewicht van de verpakking
  • 9,68 kg
Afmetingen van de verpakking
  • 490 mm x 390 mm x 370 mm

Algemene specificaties

Vaatwasmachinebestendige onderdelen
  • Ja

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/NA352