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Pet-serie Waterfonteinfilters

PAW0010/01

Pet-serie Waterfonteinfilters

€ 12,99
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PAW0010_Filter_D1_16x9
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9.jpg
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Geef uw kat het stromende water zoals de natuur dat bedoelde.

Verwen ze. Altijd.

Onze filters garanderen te allen tijde schoon en vers drinkwater. Gemaakt met actieve kool zorgt dit filter ervoor dat uw kat goed gehydrateerd blijft met zuiver water.

undefinedAlle aankopen boven €40 worden gratis verzonden
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseFlexibel betalen met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour.
ID PAW0010/01

Functies

Specificaties

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 148 mm
Breedte van het product
  • 148 mm
Hoogte van het product
  • 7 mm
Gewicht van het product
  • 53 g
Lengte van de verpakking
  • 15 cm
Breedte van de verpakking
  • 15 cm
Hoogte van de verpakking
  • 2,5 cm
Gewicht van de verpakking
  • 37 g

Duurzaamheid

Tas
  • 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Aantal in verpakking
  • 3 stuks

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • Actieve koolstof, niet-geweven materiaal
Functies
  • Filter
Producttype
  • Filter
Garantie
  • 2 jaar

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/PAW0010