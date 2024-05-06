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Pet-serie Waterfonteinfilters
PAW0010/01
Pet-serie Waterfonteinfilters
€ 12,99
Geef uw kat het stromende water zoals de natuur dat bedoelde.
Verwen ze. Altijd.
Onze filters garanderen te allen tijde schoon en vers drinkwater. Gemaakt met actieve kool zorgt dit filter ervoor dat uw kat goed gehydrateerd blijft met zuiver water.
ID PAW0010/01
Functies
Specificaties
Specificaties
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Duurzaamheid
|Tas
Technische specificaties
|Aantal in verpakking
Algemene specificaties
|Hoofdmateriaal
|Functies
|Producttype
|Garantie
Land van herkomst
|Geproduceerd in
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