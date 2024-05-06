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Pet-serie Waterfontein
PAW3210/02
Pet-serie Waterfontein
€ 47,99
Geef uw kat het stromende water zoals de natuur dat bedoelde.
Verwen ze. Altijd.
De fontein uit de 3000-serie is ontworpen met een snorhaarvriendelijke kom voor het comfort van uw kat, zodat deze goed gehydrateerd blijft. De fontein heeft een filtersysteem met meerdere lagen en de eenvoudig te reinigen onderdelen houden het hygiëneniveau dat uw kat verwacht.
ID PAW3210/02
Functies
Specificaties
Specificaties
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Compatibiliteit
|Meegeleverde accessoires 1
|Meegeleverde accessoires 2
|Meegeleverde accessoires 3
|Gerelateerde accessoires 1
|Gerelateerde accessoires 2
Duurzaamheid
|Waterdicht
|IP-waarde
|Tas
|Gebruiksaanwijzing
Technische specificaties
|Vermogen
|Voltage
|Frequentie
|Aantal in verpakking
|Batterij product
|Energieklasse
Veiligheidsvoorziening
|Automatische uitschakeling
|Kinderslot
Algemene specificaties
|Hoofdmateriaal
|Functies
|Producttype
|Certificeringen
|Capaciteit waterreservoir
|Snoerlengte
|Technologie
|Geïntegreerde aan-uitschakelaar
|Aan-uitlampje
|Vaatwasmachinebestendige onderdelen
|Niveauaanduiding capaciteit
|Bevat geen BPA
|Internetverbinding
|Geschikt voor smarthome
|Wi-Fi-bereik
|Garantie
|Geschikt voor droge ingrediënten
|Geschikt voor halfvochtig
|Verwijderbare batterij
|Zelfreinigingsfunctie
|Conformiteitsverklaring (EU)
Land van herkomst
|Geproduceerd in
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