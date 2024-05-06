Pet-serie Waterfontein

Geef uw kat het stromende water zoals de natuur dat bedoelde. Verwen ze. Altijd.

De fontein uit de 3000-serie is ontworpen met een snorhaarvriendelijke kom voor het comfort van uw kat, zodat deze goed gehydrateerd blijft. De fontein heeft een filtersysteem met meerdere lagen en de eenvoudig te reinigen onderdelen houden het hygiëneniveau dat uw kat verwacht.