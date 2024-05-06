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3000-serie Stoomgenerator

PSG3000/30

3000-serie Stoomgenerator

Adviesprijs 129,99 €
105,06 €
RFT_PSG3000_3X
RFT_PSG3000_3X
FIM_PSG3000_3X_Combo-continuous-ironing
FIM_PSG3000_3X-ceramic-soleplate
PDP6 PSG3000_3X
RFT PSG3000_3X
APS1 PSG3000_3X

Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*

Met de stoomgenerator uit de 3000-serie hoeft u minder te strijken, waardoor u meer tijd heeft voor dragen en genieten.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseFlexibel betalen met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID PSG3000/30

Functies

Specificaties

Specificaties

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater
  • Ja
Calc Clean-oplossing
  • Smart Calc-Clean

Gewicht en afmetingen

Gewicht van strijkijzer
  • 1,03 kg
Afmetingen verpakking (b x h x d)
  • 395(L)*230(B)*308(H) cm
Productafmetingen (b x h x d)
  • 355(L)*192(B)*275(H) cm
Gewicht (incl. verpakking)
  • 3,6 kg
Gewicht van strijkijzer + voet
  • 2,7 kg

Gebruiksvriendelijk

Opwarmtijd
  • 2 minute(s)
Naam zoolplaat
  • Keramisch
Afneembaar waterreservoir
  • Ja
Netsnoerlengte
  • 1,6 m
Lengte van de slang
  • 1,6 m
Automatische uitschakeling
  • Ja
Capaciteit waterreservoir
  • 1,4 liter

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie
  • Ja

Snelle kreukverwijdering

Druk
  • Pompdruk 6 bar
Vermogen
  • 2400 W
Stoomstoot
  • 350 g
Continue stoom
  • 140 g/min
Verticale stoom
  • Ja

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/PSG3000