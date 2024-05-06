3000-serie Stoomgenerator
PSG3000/30
3000-serie Stoomgenerator
Adviesprijs 129,99 €
105,06 €
Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
Met de stoomgenerator uit de 3000-serie hoeft u minder te strijken, waardoor u meer tijd heeft voor dragen en genieten.
ID PSG3000/30
Functies
Specificaties
Specificaties
Ontkalkingsfunctie
|Geschikt voor kraanwater
|Calc Clean-oplossing
Gewicht en afmetingen
|Gewicht van strijkijzer
|Afmetingen verpakking (b x h x d)
|Productafmetingen (b x h x d)
|Gewicht (incl. verpakking)
|Gewicht van strijkijzer + voet
Gebruiksvriendelijk
|Opwarmtijd
|Naam zoolplaat
|Afneembaar waterreservoir
|Netsnoerlengte
|Lengte van de slang
|Automatische uitschakeling
|Capaciteit waterreservoir
Garantie
|2 jaar wereldwijde garantie
Snelle kreukverwijdering
|Druk
|Vermogen
|Stoomstoot
|Continue stoom
|Verticale stoom
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