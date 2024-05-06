7000-serie Handstomer

Ontgrendel uw garderobe Handig, snel en effectief stomen

Alles wat u bezit kan nu in een oogwenk klaar zijn om te dragen met de Philips-handstomer uit de 7000-serie. De verstelbare kop en de scherpe punt van de stoomplaat verwijderen kreuken snel en comfortabel onder elke hoek, met OptimalTemp om schroeiplekken te voorkomen.