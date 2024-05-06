7000-serie Handstomer
STH7060/80
7000-serie Handstomer
Adviesprijs € 99,99
€ 86,34
Ontgrendel uw garderobe
Handig, snel en effectief stomen
Alles wat u bezit kan nu in een oogwenk klaar zijn om te dragen met de Philips-handstomer uit de 7000-serie. De verstelbare kop en de scherpe punt van de stoomplaat verwijderen kreuken snel en comfortabel onder elke hoek, met OptimalTemp om schroeiplekken te voorkomen.
ID STH7060/80
Functies
Specificaties
Specificaties
Duurzaamheid
|Verpakking
Design
|Kleur
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Algemene specificaties
|Producttype
|Opwarmtijd
|Opvouwbaar
|Stoomplaat
|Naam zoolplaat
|Ontkalkingsfunctie
|Afneembaar waterreservoir
|Capaciteit waterreservoir
|Variabele stoomniveaus
|Verticaal stomen
|Horizontaal stomen
|Gegarandeerd geen brandplekken
|OptimalTEMP-technologie
Kalkbeheer
|Ontkalken
Service
|2 jaar garantie
Gewicht en afmetingen
|Productafmetingen (b x h x d)
|Afmetingen verpakking (b x h x l)
|Netsnoerlengte
|Gewicht van het product
|Totale gewicht inclusief verpakking
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Comfort
|Snoerlengte
|Afneembaar waterreservoir
|Opvouwbaar
|Waterreservoir
|Stoomindicatielampje
|Aan-uitschakelaar
Technische specificaties
|Frequentie
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Producthoogte
|Gewicht van het product
|Verpakkingslengte
|Verpakkingsbreedte
|Verpakkingshoogte
|Gewicht van verpakking
Accessoires
|StyleMat
|Handschoen
|2-in-1 handschoen en opbergtas
Technische specificaties
|Vermogen
|Continue stoomtoevoer
|Frequentie
|Voltage
|Technologie
Algemene specificaties
|Continue stoomtoevoer
|Materiaal zoolplaat
Veiligheid
|Aan-uitschakelaar
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