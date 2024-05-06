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7000-serie Handstomer

STH7060/80

7000-serie Handstomer

Adviesprijs € 99,99
€ 86,34
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Ontgrendel uw garderobe

Handig, snel en effectief stomen

Alles wat u bezit kan nu in een oogwenk klaar zijn om te dragen met de Philips-handstomer uit de 7000-serie. De verstelbare kop en de scherpe punt van de stoomplaat verwijderen kreuken snel en comfortabel onder elke hoek, met OptimalTemp om schroeiplekken te voorkomen.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseFlexibel betalen met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID STH7060/80

Functies

Specificaties

Specificaties

Duurzaamheid

Verpakking
  • 100% gerecycled papier

Design

Kleur
  • Zwart

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Algemene specificaties

Producttype
  • Handstomer
Opwarmtijd
  • 30 seconden
Opvouwbaar
  • Verstelbare kop
Stoomplaat
  • Metaal
Naam zoolplaat
  • OptimalTEMP verwarmde zoolplaat
Ontkalkingsfunctie
  • Ja
Afneembaar waterreservoir
  • Ja
Capaciteit waterreservoir
  • 100 ml en 200 ml
Variabele stoomniveaus
  • 2 instellingen: Eco en Max.
Verticaal stomen
  • Ja
Horizontaal stomen
  • Ja
Gegarandeerd geen brandplekken
  • Ja
OptimalTEMP-technologie
  • Ja

Kalkbeheer

Ontkalken
  • Ja

Service

2 jaar garantie
  • Ja

Gewicht en afmetingen

Productafmetingen (b x h x d)
  • 129 x 141 x 355 mm
Afmetingen verpakking (b x h x l)
  • 36,5 x 16,7 x 13 cm
Netsnoerlengte
  • 2,5 m
Gewicht van het product
  • 0,865 g
Totale gewicht inclusief verpakking
  • 1,57 kg

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Comfort

Snoerlengte
  • 2,5 m
Afneembaar waterreservoir
  • Ja
Opvouwbaar
  • Verstelbare kop
Waterreservoir
  • 100 ml en 200 ml
Stoomindicatielampje
  • Ja
Aan-uitschakelaar
  • Ja

Technische specificaties

Frequentie
  • 50-60 Hz

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 35,5 cm
Breedte van het product
  • 13 cm
Producthoogte
  • 14 cm
Gewicht van het product
  • 895 g
Verpakkingslengte
  • 41,8 cm
Verpakkingsbreedte
  • 12,8 cm
Verpakkingshoogte
  • 18,4 cm
Gewicht van verpakking
  • 1,35 kg

Accessoires

StyleMat
  • Ja
Handschoen
  • Ja
2-in-1 handschoen en opbergtas
  • Ja

Technische specificaties

Vermogen
  • 1500 W
Continue stoomtoevoer
  • 28 g/min
Frequentie
  • 50-60 Hz
Voltage
  • 220 - 240 V
Technologie
  • OptimalTEMP-technologie

Algemene specificaties

Continue stoomtoevoer
  • 28 g/min
Materiaal zoolplaat
  • OptimalTEMP

Veiligheid

Aan-uitschakelaar
  • Ja

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/STH7060