3000 Serie Steelstofzuiger Aqua
XC3131/01
3000 Serie Steelstofzuiger Aqua
Adviesprijs € 319,99
€ 260,09
Geniet moeiteloos van een schoon huis
Tot 60 min schoonmaken met één keer opladen(1)
Maak uw vloeren in één keer grondig schoon met de draadloze Philips Steelstofzuiger 3000 serie. Ons LED-mondstuk onthult verborgen stof en vuil voordat het wordt opgevangen met de PowerCyclone 8-technologie. Tot 60 minuten werktijd¹ maakt het schoonmaken van uw huis eenvoudig.
ID XC3131/01
Functies
Specificaties
Specificaties
Compatibiliteit
|Gerelateerde accessoires 1
|Gerelateerde accessoires 2
|Gerelateerde accessoires 3
Gebruik
|Geschikt voor alle soorten vloeren
|Handheld-optie
|Dweilfunctie
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Productgewicht (alleen handheld)
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Functies
|Vloerherkenning
|Geschikt voor smarthome
|Internetverbinding
Algemene specificaties
|Hoofdmateriaal
|Kleur
|Cyclone-technologie
|Instellingen
|Gebruiksduur (eco)
|Gebruikstijd (turbo)
|Luchtsnelheid (max.)
|Geluidsniveau
|Batterijtype
|Voltage
|Frequentie
|Oplaadtijd
|Schermtype
|Type filter
|LED-lampjes
|Garantie
|Conformiteitsverklaring (EU)
|Batterij product
Design
|Gerecycled plastic, incl. accessoires
|Duurzame verpakking
Accessoires
|Standaardmondstuk
|Meegeleverde accessoires
|Oplaadstation
|Aqua-mondstuk
Productondersteuning, handleiding & veiligheid