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3000 Serie Steelstofzuiger Aqua

XC3131/01

3000 Serie Steelstofzuiger Aqua

Adviesprijs € 319,99
€ 260,09
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Geniet moeiteloos van een schoon huis

Tot 60 min schoonmaken met één keer opladen(1)

Maak uw vloeren in één keer grondig schoon met de draadloze Philips Steelstofzuiger 3000 serie. Ons LED-mondstuk onthult verborgen stof en vuil voordat het wordt opgevangen met de PowerCyclone 8-technologie. Tot 60 minuten werktijd¹ maakt het schoonmaken van uw huis eenvoudig.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseFlexibel betalen met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID XC3131/01

Functies

Specificaties

Specificaties

Compatibiliteit

Gerelateerde accessoires 1
  • XV1630/01 - microvezelpad
Gerelateerde accessoires 2
  • XV1631/01​ - filter​
Gerelateerde accessoires 3
  • XV1633/01​ - vervangbare batterij

Gebruik

Geschikt voor alle soorten vloeren
  • Harde vloeren
Handheld-optie
  • Ja
Dweilfunctie
  • Ja

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 24 cm
Breedte van het product
  • 25,5 cm
Hoogte van het product
  • 118 cm
Productgewicht (alleen handheld)
  • 1294 g
Lengte van de verpakking
  • 14,3 cm
Breedte van de verpakking
  • 38,4 cm
Hoogte van de verpakking
  • 74,1 cm
Gewicht van de verpakking
  • 4,8 kg

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Functies

Vloerherkenning
  • Nee
Geschikt voor smarthome
  • Nee
Internetverbinding
  • Nee

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • Aluminium en plastic
Kleur
  • Misty Dawn
Cyclone-technologie
  • PowerCyclone 8
Instellingen
  • Eco, turbo
Gebruiksduur (eco)
  • 60 min
Gebruikstijd (turbo)
  • 15 min.
Luchtsnelheid (max.)
  • 820 l/min
Geluidsniveau
  • < 80 dB
Batterijtype
  • Vervangbare lithium-ion
Voltage
  • 25,2 V
Frequentie
  • 50/60 Hz
Oplaadtijd
  • 5 uur
Schermtype
  • LED
Type filter
  • 3-traps filtratie
LED-lampjes
  • Ja
Garantie
  • 2 jaar
Conformiteitsverklaring (EU)
  • Ja
Batterij product
  • Ja

Design

Gerecycled plastic, incl. accessoires
  • Nee
Duurzame verpakking
  • Ja

Accessoires

Standaardmondstuk
  • LED-mondstuk voor harde vloeren
Meegeleverde accessoires
  • - Spleetmondstuk - combinatiemondstuk
Oplaadstation
  • Wandmontage
Aqua-mondstuk
  • Aqua-module

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/XC3131