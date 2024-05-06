3000 Serie Steelstofzuiger Aqua

Geniet moeiteloos van een schoon huis Tot 60 min schoonmaken met één keer opladen(1)

Maak uw vloeren in één keer grondig schoon met de draadloze Philips Steelstofzuiger 3000 serie. Ons LED-mondstuk onthult verborgen stof en vuil voordat het wordt opgevangen met de PowerCyclone 8-technologie. Tot 60 minuten werktijd¹ maakt het schoonmaken van uw huis eenvoudig.