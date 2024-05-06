7000-serie Steelstofzuiger Aqua
XC7055/01
7000-serie Steelstofzuiger Aqua
€ 399,99
Verwijder meer stof, vuil en vlekken dan andere steelstofzuigers²
Maximale stofopname, minimaal batterijgebruik ³
Philips draadloze steelstofzuiger 7000 serie. Maximale stofopname met minimaal batterijgebruik ⁴, mogelijk gemaakt door PowerCyclone 12. Maak uw hele huis schoon met één keer opladen ⁶. De gemakkelijk te bevestigen Aqua-module verwijdert tot 99% van de bacteriën ⁵.
ID XC7055/01
Functies
Specificaties
Specificaties
Compatibiliteit
|Gerelateerde accessoires 1
|Gerelateerde accessoires 2
|Gerelateerde accessoires 3
|Gerelateerde accessoires 4
|Gerelateerde accessoires 5
|Gerelateerde accessoires 6
Gebruik
|Geschikt voor alle soorten vloeren
|Handheld-optie
|Dweilfunctie
Algemene specificaties
|Hoofdmateriaal
|Kleur
|Cyclone-technologie
|Instellingen
|Gebruiksduur (eco)
|Gebruikstijd (turbo)
|Luchtsnelheid (max.)
|Stofcapaciteit
|Geluidsniveau
|Batterijtype
|Voltage
|Frequentie
|Oplaadtijd
|Schermtype
|Type filter
|LED-lampjes
|Garantie
|Conformiteitsverklaring (EU)
|Batterij product
Design
|Gerecycled plastic, incl. accessoires
|Duurzame verpakking
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Productgewicht (alleen handheld)
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Accessoires
|Standaardmondstuk
|Meegeleverde accessoires
|Extra mondstukken
|Oplaadstation
|Aqua-mondstuk
Functies
|Vloerherkenning
|Geschikt voor smarthome
|Internetverbinding
Productondersteuning, handleiding & veiligheid
7000-serie Steelstofzuiger Aqua
XC7057_01
- Superieure zuigkracht met PowerCyclone 12-technologie
- TriActive Smart-mondstuk past zich aan uw vloer aan
- Langste gebruikstijd - 80 min. in de eco-stand(1)