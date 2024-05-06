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7000-serie Steelstofzuiger Aqua

XC7055/01

7000-serie Steelstofzuiger Aqua

€ 399,99
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A3 XC7055
APS XC7055
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Verwijder meer stof, vuil en vlekken dan andere steelstofzuigers²

Maximale stofopname, minimaal batterijgebruik ³

Philips draadloze steelstofzuiger 7000 serie. Maximale stofopname met minimaal batterijgebruik ⁴, mogelijk gemaakt door PowerCyclone 12. Maak uw hele huis schoon met één keer opladen ⁶. De gemakkelijk te bevestigen Aqua-module verwijdert tot 99% van de bacteriën ⁵.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseFlexibel betalen met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID XC7055/01

Functies

Specificaties

Specificaties

Compatibiliteit

Gerelateerde accessoires 1
  • XV1670/02 - microvezelpads
Gerelateerde accessoires 2
  • XV1797/01 - batterijen en oplader
Gerelateerde accessoires 3
  • XV1681/01 - vervangend filter
Gerelateerde accessoires 4
  • XV1685/01 - complete woningreinigingsset
Gerelateerde accessoires 5
  • XV1684/01 - miniturboborstel
Gerelateerde accessoires 6
  • XV1792/01 - vloerreinigingsmiddel

Gebruik

Geschikt voor alle soorten vloeren
  • Harde en zachte vloeren
Handheld-optie
  • Ja
Dweilfunctie
  • Ja

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • Aluminium en plastic
Kleur
  • Coral Mood
Cyclone-technologie
  • PowerCyclone 12
Instellingen
  • Eco, normal, turbo en auto
Gebruiksduur (eco)
  • 80 min.
Gebruikstijd (turbo)
  • 30 min.
Luchtsnelheid (max.)
  • 1080 l/min
Stofcapaciteit
  • 0,6 liter
Geluidsniveau
  • < 80 dB
Batterijtype
  • Vervangbare lithium-ion
Voltage
  • 25,2 V
Frequentie
  • 50/60 Hz
Oplaadtijd
  • 6,5 uur
Schermtype
  • Smart LCD
Type filter
  • 5-traps filtratie
LED-lampjes
  • Ja
Garantie
  • 2 jaar
Conformiteitsverklaring (EU)
  • Ja
Batterij product
  • Ja

Design

Gerecycled plastic, incl. accessoires
  • 869,3
Duurzame verpakking
  • Ja

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 18,5 cm
Breedte van het product
  • 25,5 cm
Hoogte van het product
  • 115 cm
Productgewicht (alleen handheld)
  • 1687 g
Lengte van de verpakking
  • 20 cm
Breedte van de verpakking
  • 31,5 cm
Hoogte van de verpakking
  • 74,8 cm
Gewicht van de verpakking
  • 5,9 kg

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Accessoires

Standaardmondstuk
  • TriActive Smart LED-mondstuk
Meegeleverde accessoires
  • - Bekledingsmondstuk met LEDGuide - spleetmondstuk met LEDGuide - combinatiemondstuk met LEDGuide - 1 microvezelpad
Extra mondstukken
  • Mini-turboborstel (XV1684)
Oplaadstation
  • Wandmontage
Aqua-mondstuk
  • Aqua-module

Functies

Vloerherkenning
  • Ja
Geschikt voor smarthome
  • Nee
Internetverbinding
  • Nee

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/XC7055

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