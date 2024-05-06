Philips HomeRun 9000-serie Stofzuiger-dweilrobot
XU9100/10
Philips HomeRun 9000-serie Stofzuiger-dweilrobot
Adviesprijs € 999,99
€ 792,54
De robot die de vloer reinigt als geen ander
Met revolutionaire PowerCyclone Aqua-technologie
Zeg schoonmaakgedoe vaarwel! PowerCyclone Aqua verwijdert onmiddellijk vuil water en spoelt de dweil voortdurend af met vers, schoon water, zodat uw vloer vlekkeloos schoon blijft. Geniet tot 3 weken¹ van onderhoudsvrij schoonmaken met het All-in-One Station.
ID XU9100/10
Functies
Specificaties
Specificaties
Gewicht en afmetingen
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
|Lengte station
|Breedte station
|Hoogte station
|Gewicht station
|Lengte robot
|Breedte robot
|Hoogte robot
|Gewicht robot
Veiligheidsvoorziening
|Veiligheidscertificering
|Automatische uitschakeling
|Kinderslot
Station
|Functionaliteit voor automatisch legen
|Dweilfunctionaliteit
|Dweildroogfunctionaliteit
|Automatisch bijvullen van robot
|Automatische opvang van vuil water
|Capaciteit vuilwaterreservoir (in robot)
|Capaciteit vuilwaterreservoir (in station)
|Capaciteit stofzuigerzak (in station)
|Type stofzuigerzak
|Snoerlengte
|Oplaadstation
Duurzaamheid
|Snelstartgids
|Gebruiksaanwijzing
Compatibiliteit
|Gerelateerde accessoires 1
|Gerelateerde accessoires 2
|Gerelateerde accessoires 3
|Gerelateerde accessoires 4
|Meegeleverde accessoires 1
|Meegeleverde accessoires 2
|Meegeleverde accessoires 3
|Meegeleverd accessoire 4
|Meegeleverd accessoire 5
|Meegeleverd accessoire 6
|Meegeleverd accessoire 7
|Meegeleverd accessoire 8
|Meegeleverd accessoire 9
App
|Naam app
|Besturingssysteem
|Instructievideo's
|Quick mapping-functie
|Mapping voor meerdere verdiepingen
|Kies welke kamer(s) schoon te maken
|Schoonmaakstand per kamer selecteren
|Schoonmaakvolgorde kamers selecteren
|Reinigingsmodi
|Zuigkrachtniveaus
|Dweilvochtigheidsniveaus
|Verboden zones
|Schoonmaken terwijl u weg bent
|Waarschuwingen en meldingen in de app
|Schoonmaakrapport en -geschiedenis
|Onderhoudsdashboard
|Gepland schoonmaken
|Contact opnemen met klantenservice
|Automatische updates
|Beschikbaarheid van app
Algemene specificaties
|Hoofdmateriaal
|Kleur
|Functies
|Producttype
|Functionaliteit voor nat reinigen
|Boost-modus
|Type hoofdborstel
|Optilbare hoofdborstel
|Type filter
|Vastgeklit haar verwijderen
|Aantal zijborstels
|Dweiltechnologie
|Optilbare dweil
|Kan worden gebruikt in combinatie met schoonmaakmiddelen
|Navigatietype
|Hindernisdetectie
|Kan over obstakels heen
|Vuildetectie
|Automatische tapijtdetectie
|Internetverbinding
|Wi-Fi-bereik
|Geschikt voor smarthome
|Capaciteit schoonwaterreservoir (in robot)
|Capaciteit schoonwaterreservoir (in station)
|Capaciteit stofbak (in robot)
|Geïntegreerde aan-uitschakelaar
|Aan-uitlampje
|Geluidsniveau (standaard)
|Automatische laadfunctie
|Gebruiksduur batterij
|Oplaadtijd
|Batterijcapaciteit
|Verwijderbare batterij
|Certificeringen
|Zuigkracht
|Batterijtype
|Voltage
|Frequentie
|Garantie
|Conformiteitsverklaring (EU)
|Geproduceerd in
|Batterij product
Technische specificaties
|Vermogen
|Stroomverbruik in stand-bystand
|Aantal in verpakking
|Tapijtdetectiesensor
|Anti-valsensoren om hoogteverschillen te detecteren
|Stationzoeker
|Sensor voor leeg waterreservoir
|Sensor voor volle stofzak
Productondersteuning, handleiding & veiligheid