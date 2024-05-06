Koffiezetapparaten

Keukenapparaten

Strijken en kledingonderhoud

Stofzuigers en dweilen

Luchtkwaliteit

Tuinverzorging

Huisdierenverzorging

Onderdelen & accessoires

Acties & Cashbacks

Service en ondersteuning

Over Ons

Over OnsService en ondersteuningRetour aanvragenRegistreer uw productService en ondersteuningActies & CashbacksMeld je aan & BespaarOnze bestsellersOnderdelen & accessoiresHuisdierenverzorgingTuinverzorgingLuchtkwaliteitKachelsVentilatorenLuchtontvochtigerLuchtbevochtigers2-in-1 Luchtreiniger en LuchtbevochtigerMultifunctioneelAir PerformerLuchtreinigersStofzuigers en dweilenMeubelReinigerRobotstofzuigersHomeRunStofzuigers met en zonder stofzakDraadloze StofzuigersAquaPlusDraadloze Stofzuigers met DweilfunctieAquaTrioOneUp Elektrische DweilOneUpStrijken en kledingonderhoudKledingverzorging EssentialsAll-in-One StrijkoplossingenStoomgeneratorenPerfectCareStoomstrijkijzersKledingstomers5000 seriesOneTurn Hybride Strijkijzer & StomerKeukenapparatenPerfectDraft ThuistapWaterkokersBroodroosters en sandwichmakersGrillsPastamakersKeukenmachinesBlenders & SapcentrifugesFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketKoffiezetapparatenFilterkoffiezetapparatenSENSEO® KoffiepadmachinesL'OR KoffiemachinesPhilips Semi-Automatische EspressomachinesBaristina KoffiezetapparaatSaeco Volautomatische EspressomachinesXelsisPhilips Volautomatische EspressomachinesLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Nederland Nederlands (Nederland)

Philips HomeRun 9000-serie Stofzuiger-dweilrobot

XU9100/10

Philips HomeRun 9000-serie Stofzuiger-dweilrobot

Adviesprijs € 999,99
€ 792,54
FC_2024_XU9100_10_Robot_Station_RCO_1x1
FC_2024_XU9100_10_Robot_Station_RCO_1x1
FC_2024_XU9100_FIM_Real time cleaning_1x1_icon
FC_2024_XU9100_FIM_Auto cleaning 5 in 1_1x1_icon
FC_2024_XU9100_FIM_Vac and wash_1x1
FC_2024_XU9100_10_KIDS_16x9
FC_2024_XU9100_FIM_Dimensions_1x1_English (United States) = global

De robot die de vloer reinigt als geen ander

Met revolutionaire PowerCyclone Aqua-technologie

Zeg schoonmaakgedoe vaarwel! PowerCyclone Aqua verwijdert onmiddellijk vuil water en spoelt de dweil voortdurend af met vers, schoon water, zodat uw vloer vlekkeloos schoon blijft. Geniet tot 3 weken¹ van onderhoudsvrij schoonmaken met het All-in-One Station.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseFlexibel betalen met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID XU9100/10

Functies

Specificaties

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Lengte van de verpakking
  • 54,7 cm
Breedte van de verpakking
  • 47,5 cm
Hoogte van de verpakking
  • 56,4 cm
Gewicht van de verpakking
  • 21,8 kg
Lengte station
  • 47,6 cm
Breedte station
  • 47,1 cm
Hoogte station
  • 49,4 cm
Gewicht station
  • 13 kg
Lengte robot
  • 36,7 cm
Breedte robot
  • 36,5 cm
Hoogte robot
  • 9,8 cm
Gewicht robot
  • 5 kg

Veiligheidsvoorziening

Veiligheidscertificering
  • Ja
Automatische uitschakeling
  • Ja
Kinderslot
  • Ja

Station

Functionaliteit voor automatisch legen
  • Ja
Dweilfunctionaliteit
  • Ja
Dweildroogfunctionaliteit
  • Ja
Automatisch bijvullen van robot
  • Ja
Automatische opvang van vuil water
  • Ja
Capaciteit vuilwaterreservoir (in robot)
  • 90 ml
Capaciteit vuilwaterreservoir (in station)
  • 2,7 l
Capaciteit stofzuigerzak (in station)
  • 3,0 l
Type stofzuigerzak
  • Antiallergische S-bag
Snoerlengte
  • 1,5 m
Oplaadstation
  • Ja

Duurzaamheid

Snelstartgids
  • Ja, afgedrukt
Gebruiksaanwijzing
  • Digitaal

Compatibiliteit

Gerelateerde accessoires 1
  • XV1493/10
Gerelateerde accessoires 2
  • XV1492/10
Gerelateerde accessoires 3
  • XV1491/10
Gerelateerde accessoires 4
  • FC8022/04
Meegeleverde accessoires 1
  • 2 roterende dweilen
Meegeleverde accessoires 2
  • 1 zijborstel
Meegeleverde accessoires 3
  • 2 S-bags
Meegeleverd accessoire 4
  • 1 reinigingsborstel
Meegeleverd accessoire 5
  • 1 verpakking schoonmaakmiddel
Meegeleverd accessoire 6
  • 1 wasbaar filter
Meegeleverd accessoire 7
  • 1 hoofdborstel
Meegeleverd accessoire 8
  • 1 borstelreinigingshulpstuk
Meegeleverd accessoire 9
  • 1 Philips-vloerenreiniger

App

Naam app
  • Philips HomeRun
Besturingssysteem
  • Android 6 en hoger, iOS 11 en hoger
Instructievideo's
  • Ja
Quick mapping-functie
  • Ja
Mapping voor meerdere verdiepingen
  • Ja, bewaar tot 5 kaarten
Kies welke kamer(s) schoon te maken
  • Ja
Schoonmaakstand per kamer selecteren
  • Ja
Schoonmaakvolgorde kamers selecteren
  • Ja
Reinigingsmodi
  • nat en droog, alleen droog, alleen nat, eerst stofzuigen en dan dweilen
Zuigkrachtniveaus
  • 4
Dweilvochtigheidsniveaus
  • 4
Verboden zones
  • Virtuele muur, niet-toegankelijke zone, niet te dweilen zone, niet te stofzuigen zone
Schoonmaken terwijl u weg bent
  • Ja
Waarschuwingen en meldingen in de app
  • Ja
Schoonmaakrapport en -geschiedenis
  • Ja
Onderhoudsdashboard
  • Ja
Gepland schoonmaken
  • Ja
Contact opnemen met klantenservice
  • Ja
Automatische updates
  • Ja
Beschikbaarheid van app
  • alleen beschikbaar in het land van aankoop van de robot en als de App Store is ingesteld op het land van aankoop

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • ABS-plastic
Kleur
  • Metaalzwart
Functies
  • In één keer stofzuigen en dweilen
Producttype
  • Robotstofzuiger
Functionaliteit voor nat reinigen
  • Ja
Boost-modus
  • Ja
Type hoofdborstel
  • Rubberen borstel met borstelharen
Optilbare hoofdborstel
  • Ja, wordt opgetild in de modus Alleen dweilen
Type filter
  • Wasbaar EPA 11
Vastgeklit haar verwijderen
  • Ja
Aantal zijborstels
  • 1
Dweiltechnologie
  • PowerCyclone Aqua - roterende dweil
Optilbare dweil
  • Ja
Kan worden gebruikt in combinatie met schoonmaakmiddelen
  • Ja, alleen Philips-robotvloerreiniger
Navigatietype
  • D-ToF-lasernavigatie (LiDAR)
Hindernisdetectie
  • Ja, obstakels van 2,5 x 2,5 cm en groter
Kan over obstakels heen
  • tot 20 mm
Vuildetectie
  • Nee
Automatische tapijtdetectie
  • Ja, tilt de dweil automatisch op wanneer tapijt wordt gedetecteerd
Internetverbinding
  • Verbinding via via Wi-Fi, dual band
Wi-Fi-bereik
  • 2,4 GHz en 5 GHz
Geschikt voor smarthome
  • Ja, basisbediening via Alexa en Google Assistent
Capaciteit schoonwaterreservoir (in robot)
  • 220 ml
Capaciteit schoonwaterreservoir (in station)
  • 3,5 l
Capaciteit stofbak (in robot)
  • 210 ml
Geïntegreerde aan-uitschakelaar
  • Ja
Aan-uitlampje
  • Ja
Geluidsniveau (standaard)
  • ≤ 66 dB
Automatische laadfunctie
  • Ja, laadt op als de batterij leeg is en gaat verder waar hij was gebleven zodra hij klaar is met opladen.
Gebruiksduur batterij
  • tot 280 minuten
Oplaadtijd
  • max. 5,5 uur
Batterijcapaciteit
  • 6500 mAh
Verwijderbare batterij
  • Ja
Certificeringen
  • CB
Zuigkracht
  • 8000 Pa
Batterijtype
  • Lithium-ion
Voltage
  • 14,4 V
Frequentie
  • 50/60
Garantie
  • 2 jaar
Conformiteitsverklaring (EU)
  • Ja
Geproduceerd in
  • China
Batterij product
  • Ja

Technische specificaties

Vermogen
  • 1000 W
Stroomverbruik in stand-bystand
  • 100,7 mA
Aantal in verpakking
  • 1
Tapijtdetectiesensor
  • Ja
Anti-valsensoren om hoogteverschillen te detecteren
  • Ja
Stationzoeker
  • Ja, ontvanger en verzender voor infraroodsignaal
Sensor voor leeg waterreservoir
  • Ja
Sensor voor volle stofzak
  • Ja

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/XU9100