Philips HomeRun 9000-serie roterende dweilen
XV1491/10
Philips HomeRun 9000-serie roterende dweilen
20,99 €
Roterende dweilen voor HomeRun uit de 9000-serie
De robot die uw vloer wast als geen ander
Rust uw Philips HomeRun stofzuiger-dweilrobot uit de 9000-serie uit met originele roterende dweilen. Dankzij de gepatenteerde roterende moptechnologie verwijdert de robot onmiddellijk vuil water, waardoor u alleen met schoon water dweilt voor een superschoon resultaat.
ID XV1491/10
Functies
Specificaties
Specificaties
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Technische specificaties
|Aantal in verpakking
|Batterij product
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Compatibiliteit
|Meegeleverde accessoires 1
|Gerelateerde accessoires 1
|Gerelateerde accessoires 2
|Gerelateerde accessoires 3
|Compatibel met
Algemene specificaties
|Producttype
|Hoofdmateriaal
Productondersteuning, handleiding & veiligheid