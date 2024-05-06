Koffiezetapparaten

Keukenapparaten

Strijken en kledingonderhoud

Stofzuigers en dweilen

Luchtkwaliteit

Tuinverzorging

Huisdierenverzorging

Onderdelen & accessoires

Acties & Cashbacks

Service en ondersteuning

Over Ons

Over OnsService en ondersteuningRetour aanvragenRegistreer uw productService en ondersteuningActies & CashbacksMeld je aan & BespaarOnze bestsellersOnderdelen & accessoiresHuisdierenverzorgingTuinverzorgingLuchtkwaliteitKachelsVentilatorenLuchtontvochtigerLuchtbevochtigers2-in-1 Luchtreiniger en LuchtbevochtigerMultifunctioneelAir PerformerLuchtreinigersStofzuigers en dweilenMeubelReinigerRobotstofzuigersHomeRunStofzuigers met en zonder stofzakDraadloze StofzuigersAquaPlusDraadloze Stofzuigers met DweilfunctieAquaTrioOneUp Elektrische DweilOneUpStrijken en kledingonderhoudKledingverzorging EssentialsAll-in-One StrijkoplossingenStoomgeneratorenPerfectCareStoomstrijkijzersKledingstomers5000 seriesOneTurn Hybride Strijkijzer & StomerKeukenapparatenPerfectDraft ThuistapWaterkokersBroodroosters en sandwichmakersGrillsPastamakersKeukenmachinesBlenders & SapcentrifugesFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketKoffiezetapparatenFilterkoffiezetapparatenSENSEO® KoffiepadmachinesL'OR KoffiemachinesPhilips Semi-Automatische EspressomachinesBaristina KoffiezetapparaatSaeco Volautomatische EspressomachinesXelsisPhilips Volautomatische EspressomachinesLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Nederland Nederlands (Nederland)

Philips HomeRun 9000-serie roterende dweilen

XV1491/10

Philips HomeRun 9000-serie roterende dweilen

20,99 €
FC_2024_XV1491_10_EU9_ROW_Rolling_Mop_PIM_1x1
FC_2024_XV1491_10_EU9_ROW_Rolling_Mop_PIM_1x1

Roterende dweilen voor HomeRun uit de 9000-serie

De robot die uw vloer wast als geen ander

Rust uw Philips HomeRun stofzuiger-dweilrobot uit de 9000-serie uit met originele roterende dweilen. Dankzij de gepatenteerde roterende moptechnologie verwijdert de robot onmiddellijk vuil water, waardoor u alleen met schoon water dweilt voor een superschoon resultaat.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseFlexibel betalen met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID XV1491/10

Functies

Specificaties

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 13,2 cm
Breedte van het product
  • 5 cm
Hoogte van het product
  • 25 cm
Gewicht van het product
  • 0,16 kg
Lengte van de verpakking
  • 13,8 cm
Breedte van de verpakking
  • 5,3 cm
Hoogte van de verpakking
  • 26,5 cm
Gewicht van de verpakking
  • 0,56 kg

Technische specificaties

Aantal in verpakking
  • 2
Batterij product
  • Nee

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Compatibiliteit

Meegeleverde accessoires 1
  • 2 draaiende dweilen voor HomeRun uit de 9000-serie
Gerelateerde accessoires 1
  • XV1492/10
Gerelateerde accessoires 2
  • XV1493/10
Gerelateerde accessoires 3
  • FC8022/04
Compatibel met
  • XU9100

Algemene specificaties

Producttype
  • Draaiende dweilen voor HomeRun uit de 9000-serie
Hoofdmateriaal
  • ABS-plastic

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/XV1491