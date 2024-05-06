Philips HomeRun 9000-serie vervangingsset
XV1492/10
Philips HomeRun 9000-serie vervangingsset
€ 20,99
Originele vervangingsset voor HomeRun 9000-serie
Drie-in-één-onderhoudsset
Alles wat u nodig heeft voor regelmatig onderhoud aan uw HomeRun-stofzuiger-dweilrobot uit de 9000-serie. Deze originele vervangingsset bevat 1 hoofdborstel, 1 zijborstel en 2 filters.
ID XV1492/10
Functies
Specificaties
Specificaties
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Technische specificaties
|Aantal in verpakking
|Batterijproduct
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Compatibiliteit
|Meegeleverde accessoires 1
|Meegeleverde accessoires 2
|Meegeleverde accessoires 3
|Gerelateerde accessoires 1
|Gerelateerde accessoires 2
|Gerelateerde accessoires 3
|Compatibel met
Algemene specificaties
|Producttype
|Hoofdmateriaal
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