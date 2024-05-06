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Oplaadbaar accessoire voor steelstofzuigers Microvezelpads
XV1700/01
Oplaadbaar accessoire voor steelstofzuigers Microvezelpads
Adviesprijs € 23,99
€ 12,00
Glanzende, schonere vloeren dankzij de kracht van water
Microvezelpads voor optimale vochtcontrole
Microvezelpads verwijderen effectief vuil en vlekken. Ze zijn compatibel met alle volgende Philips snoerloze stofzuigers met Aqua-functie, te beginnen met: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
ID XV1700/01
Functies
Specificaties
Specificaties
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Compatibiliteit
|Meegeleverde accessoires 1
|Meegeleverde accessoires 2
Algemene specificaties
|Producttype
|Compatibel met
Land van herkomst
|Geproduceerd in
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