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Philips-vloerreiniger Geschikt voor alle soorten harde vloeren

XV1792/01

Philips-vloerreiniger Geschikt voor alle soorten harde vloeren

10,99 €
XW9385_R8_Detergent_Bottle__F_RGB
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Vloerreinigingsoplossing

voor alle soorten harde vloeren

Philips-vloerreiniger is ontworpen voor alle typen harde vloeren en verwijdert effectief vet, vlekken en plakkerig vuil. Hij is geschikt voor Philips-stofzuigers met dweilfunctie voor een grondig schoonmaakresultaat.

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ID XV1792/01

Functies

Specificaties

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 37 cm
Breedte van het product
  • 63
Hoogte van het product
  • 181
Gewicht van het product
  • 0,28
Lengte van de verpakking
  • 37 cm
Breedte van de verpakking
  • 63
Hoogte van de verpakking
  • 181
Gewicht van de verpakking
  • 0,284

Algemene specificaties

Producttype
  • Reinigingsoplossing voor vloeren (250 ml)
Compatibel met
  • FC67*, FC69*, XC313*, XC504*, XC514*, XC5244, XC6553, XC6557, XC705*, XC716* XC805*, XC815*, XW62*, XW67*, XW69*, XW72*, XW93*, XW94*

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/XV1792