Philips-vloerreiniger Geschikt voor alle soorten harde vloeren
XV1792/01
Philips-vloerreiniger Geschikt voor alle soorten harde vloeren
10,99 €
Vloerreinigingsoplossing
voor alle soorten harde vloeren
Philips-vloerreiniger is ontworpen voor alle typen harde vloeren en verwijdert effectief vet, vlekken en plakkerig vuil. Hij is geschikt voor Philips-stofzuigers met dweilfunctie voor een grondig schoonmaakresultaat.
ID XV1792/01
Functies
Specificaties
Specificaties
Gewicht en afmetingen
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|Gewicht van het product
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|Hoogte van de verpakking
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Algemene specificaties
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Land van herkomst
|Geproduceerd in
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