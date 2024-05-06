3000-serie Vlekkenverwijderaar

Koffiezetapparaten

Nederland Nederlands (Nederland)

XW3193/11

189,99 €
XW3193/11

189,99 €
Vindt u het lastig om uw huis vlekvrij te houden, vooral met kinderen en huisdieren? Met de Philips-vlekkenreiniger uit de 3000-serie verwijdert u moeiteloos een breed scala aan vlekken met een professioneel reinigingsmiddel.

ID XW3193/11

Kenmerken

Specificaties

Specs

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Technische specificaties

Vermogen
  • 400W

Gewicht en afmetingen

Hoogte van de verpakking
  • 35,7 cm
Breedte van het product
  • 39,7 cm
Gewicht van de verpakking
  • 7,114 kg
Hoogte van het product
  • 32,3 cm
Breedte van de verpakking
  • 45,7 cm
Lengte van de verpakking
  • 29,3 cm
Lengte van het product
  • 26,2 cm
Gewicht van het product
  • 6,628 kg

Algemene specificaties

Batterij product
  • Nee
Geluidsniveau (standaard)
  • 81 dB
Voltage
  • 220-240 V
Garantie
  • 2 jaar
Hoofdmateriaal
  • Plastic
Frequentie
  • 50 - 60 Hz

Disclaimers

¹Vergeleken met het standaard 3-in-1 mondstuk.

Verzending & levering

Binnen 1-2 werkdagen verzonden

